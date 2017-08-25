广州市看男科要多少钱

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医院重视人才，聘用海内外男科权威专家，组成专业而强大的专家团队。专家们在治疗男科疾病上有着丰富的经验和见解，致力于临床治疗的创新于技术进步，针对各类男科疾病制定了多种安全、高效的治疗方案，对多种顽固疾病有着自己的特色治疗方法。

医院积极维护患者的利益，极为尊重患者个人隐私。为了保证患者治疗的保密性，医院实行一医一患一诊室的措施，患者可以通过电话或网络提前预约就诊，节约了排队挂号的时间，也能更方便合理的安排自己就诊的时间。

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