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广州协佳泌尿科医院是广州首家大型男科医院。医院始终坚持引进较新医疗技术，采用精深的现代化医院管理经验与体系，秉承“优质、平价、温馨、便捷”的医疗理念与管理模式，为广大患者带来健康福音。

医院广纳海内外专业权威男科医学专家。生殖整形外科专家和学科带头人，组成专业权威的专家团队。他们多年来一直致力于男科疾病的临床科研与治疗，在医疗、教学、科研方面积累了丰富的经验，形成了一整套系统、规范的针对各类常见男科疾病及疑难杂症的治疗方案和特色疗法。

医院将患者利益放在首位。充分尊重患者的人格与尊严、尊重患者的个人隐私权与知情同意权。为方便患者就诊提供较大方便，实行“无假日门诊”。从患者舒心、方便、安全、满意的服务出发，倡导“一医、一患、一诊室”的绿色护理。

适时推出：网上在线咨询、免挂号绿色通道以及男性24小时综合门诊部。富有经验的网络医生通过和患者进行免费的一对一的在线咨询，确定患者挂号的科室和预约就诊时间并随机生成一个就诊号码，患者到院后只需要报出就诊号码就可以在导医的带领下直接就诊治疗。

广州市男科医院那个好？男科疾病的发生对男性朋友来说影响是非常大的，男性朋友也是清楚的，在平时生活中，男性朋友要养成一个良好的生活习惯，工作再忙也别忽略了身体的健康。发现疾病时也要及时就医，以免耽误病情的治疗时机。