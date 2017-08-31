核心提示：广州哪个医院的男科好？广州协佳男科医院是广州医院的佼佼者。广州协佳男科医院秉承“厚德济生，尚医仁心”的建院宗旨，坚持科技兴院，技术建设、科研水平成果显著。广州协佳男科医院本着“科技兴院、以人为本”的精神不断追求适合现代医学科学发展的全新医疗服务体系，始终与时俱进，以“诚信、关爱、优质、高效”为服务理念，努力打造“诚信医院”，创造一个为患者所信任的品牌医院。

广州哪个医院的男科好？广州协佳男科医院是广州医院的佼佼者。广州协佳男科医院秉承“厚德济生，尚医仁心”的建院宗旨，坚持科技兴院，技术建设、科研水平成果显著。广州协佳男科医院本着“科技兴院、以人为本”的精神不断追求适合现代医学科学发展的全新医疗服务体系，始终与时俱进，以“诚信、关爱、优质、高效”为服务理念，努力打造“诚信医院”，创造一个为患者所信任的品牌医院。

广州哪个医院的男科好？

1、加强教育，提升医护人员医德医貌

医护人员肩担救治患者的使命，广州协佳男科医院注重对医护人员世界观、价值观的指导，以患者为中心，以社会集体主义为原则，以真诚信用为重点，促进院工作人员的社会公德心、职业道德心和家庭责任心的全方面教育，提升工作人员的道德水准，成为一名具有高尚品德的白衣天使，行政人员具有民族公仆的风范。

2、构建和谐网络服务平台，确保准确落实医德医风的建设

广州协佳男科医院建立了一支强有力的医德教育与考评领导工作小组。坚持在党方针的指导下，全方位系统化狠抓管理医德医风的建设。通过聘请社会职员，定期在院如开家庭日，医患共聚一室，多形式的满意度调查反馈，听取各方意见与要求，及时的发现不足，并做出准确的对应调整。建立医务人员的医德医风档案，通过多方面的考核情况，可视为其升职，晋资与评优等的重要参考之一。以此来树立医务人员秉承良好医德医风的自觉性和责任感。

3、以人为本，做到较好的医患服务，树立性传播疾病诊疗行业的特色医院文化

特色的医院文化，不仅包括了正确的思想教育、良好的职业道德，也包括着医务人员优秀的服务态度。近年来，广州协佳男科医院始终坚持德术并重，以疗效树立良好口碑，铸造优秀品牌的管理理念。在诊疗中，注入人文关怀。以患者为中心，待患者如家人，让患者“清楚看病，明白花钱”，简化医学诊疗过程，尽可能的避免不必要的检查。实行收款、缴费、取药高效的服务，缩短病人的就医时间。对缺乏就医经验与生活能力的患者，医院采取一对一，全过程的陪诊模式。