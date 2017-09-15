核心提示：广州协佳男科治包皮费用。现在的医疗技术，包皮手术对于专业的医生来说只能说一个小儿科，那么，广州做包皮手术多少钱呢？一起来听听广州协佳医院专家的讲解吧。

广州协佳男科治包皮费用。现在的医疗技术，包皮手术对于专业的医生来说只能说一个小儿科，那么，广州做包皮手术多少钱呢？一起来听听广州协佳医院专家的讲解吧。

1、手术费用都是固定的，到时要看患者选择哪种手术，因此费用也会出现差别。患者需要到医院进行详细的身体检查，测定各项指标再选择患者适合是手术治疗方案。

2、术后根据每位患者出现的不同情况、身体状态，使用的消炎药也不同，消炎药的价格也是有高有低。

3、纯粹的一个包皮手术不会有太高的花费，如果不出现其他的情况下，患者多备用几百元，以便不时之需。

手术安全吗？是否影响日常生活？多长时间可以痊 愈？还需拆线吗？

1、广州协佳医院是一家专业男科医院，包皮手术属于微创手术，手术都是由院里有相当丰富经验的专家教授亲自主刀，同时配合专业的治疗仪器，患者可以放心前来治疗。

2、目前包皮手术都是采用微创无痛技术，手术时间不会超过30分钟，患者随治随走，不会影响第二天的工作生活。

3、术后伤口一般一周就会愈合，不会给患者带来困扰，患者如果想进行性生活的话，zui好在一个月以后较为安全。

4、手术有可拆线和不可拆线的方式，如果患者想拆线，等到伤口愈合就可以拆去，如果想采用不拆线的方式，可以选择可吸收线材，自动吸收脱落。

广州协佳医院，作为广州市卫生局医保定点单位，严格按照有关部门(卫生部门)要求统一定价，并对每项诊疗收费项目设有可查备案，让患者明明白白消费。杜绝随意抬高药品价格、乱收费、滥用药物等现象发生，全面保障患者权益。医院厅内有国家各项医疗药品收费标准展示牌，可供患者进行查询。