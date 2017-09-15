39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 广州协佳医院 > 正文
综合
问医生

广州协佳男科治包皮费用

2017-09-15
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：广州协佳男科治包皮费用。现在的医疗技术，包皮手术对于专业的医生来说只能说一个小儿科，那么，广州做包皮手术多少钱呢？一起来听听广州协佳医院专家的讲解吧。

　　广州协佳男科治包皮费用。现在的医疗技术，包皮手术对于专业的医生来说只能说一个小儿科，那么，广州做包皮手术多少钱呢？一起来听听广州协佳医院专家的讲解吧。

　　1、手术费用都是固定的，到时要看患者选择哪种手术，因此费用也会出现差别。患者需要到医院进行详细的身体检查，测定各项指标再选择患者适合是手术治疗方案。

　　2、术后根据每位患者出现的不同情况、身体状态，使用的消炎药也不同，消炎药的价格也是有高有低。

　　3、纯粹的一个包皮手术不会有太高的花费，如果不出现其他的情况下，患者多备用几百元，以便不时之需。

　　手术安全吗？是否影响日常生活？多长时间可以痊 愈？还需拆线吗？

　　1、广州协佳医院是一家专业男科医院，包皮手术属于微创手术，手术都是由院里有相当丰富经验的专家教授亲自主刀，同时配合专业的治疗仪器，患者可以放心前来治疗。

　　2、目前包皮手术都是采用微创无痛技术，手术时间不会超过30分钟，患者随治随走，不会影响第二天的工作生活。

　　3、术后伤口一般一周就会愈合，不会给患者带来困扰，患者如果想进行性生活的话，zui好在一个月以后较为安全。

　　4、手术有可拆线和不可拆线的方式，如果患者想拆线，等到伤口愈合就可以拆去，如果想采用不拆线的方式，可以选择可吸收线材，自动吸收脱落。

　　广州协佳医院，作为广州市卫生局医保定点单位，严格按照有关部门(卫生部门)要求统一定价，并对每项诊疗收费项目设有可查备案，让患者明明白白消费。杜绝随意抬高药品价格、乱收费、滥用药物等现象发生，全面保障患者权益。医院厅内有国家各项医疗药品收费标准展示牌，可供患者进行查询。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈