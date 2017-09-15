核心提示：广州治疗早泄要多少钱，对于早泄治疗费用的问题，许多男性朋友都很关注，早泄假如不及时治疗的话，不但影响男性朋友的性生活质量，严重时对男性朋友的生育也会造成影响。因此，只要存在早泄的现象一定要及时去正规专业的男科医院治疗。那么广州治疗早泄要多少钱？下面就由广州协佳医院男科专家为大家详细介绍。

广州治疗早泄要多少钱，对于早泄治疗费用的问题，许多男性朋友都很关注，早泄假如不及时治疗的话，不但影响男性朋友的性生活质量，严重时对男性朋友的生育也会造成影响。因此，只要存在早泄的现象一定要及时去正规专业的男科医院治疗。那么广州治疗早泄要多少钱？下面就由广州协佳医院男科专家为大家详细介绍。

专家介绍，治疗早泄的费用是无法一概而论的，需根据每个人的病因以及病情情况制定详细的治疗方案，每个人的治疗方案不一费用也会有所区别，早泄的治疗费用主要与下面几个方面有关：

一、治疗方法因素：治疗早泄的方法是很多的，选择不同的治疗方法是不同的，药物治疗通常是比较的便宜的，但是治疗效果不是很明显。手术治疗的效果好但是价格就比较的昂贵

二、医院因素：治疗早泄要多少钱，还与医院的选择有关，许多的医院根据自身的情况对与早泄的治疗有不同的治疗费用。

三、病情因素：我们要从病人的病情来看早泄的情况，部分患者早泄病情轻微，可能药物调理即可消除而部分患者可能需要采用手术疗法+药物治疗，治疗费用自然升高了，因此早泄治疗费用与患者病情紧密联系。

治疗早泄可到广州协佳医院男科

广州协佳医院男科汇聚一大批知名的医疗精英专家、拥有当今全球先进的医疗设备、运用国际zui前沿的诊疗技术;根据病情需要，专家组专为患者量身定制治疗方案等先进的诊疗模式，医院内设有：前列腺疾病专科、男性性功能障碍专科、泌尿生殖感染专科、男性不育专科、生殖器整形专科等服务项目;与同行相比医院具有鲜明的特色和优势，真正走进了专科专治、专病专治医学细分时代的先河！