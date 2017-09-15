核心提示： 广州哪个医院治疗阳痿比较权威？广州协佳医院是广州治疗阳痿疾病比较权威的医院。阳痿是男性常见的一种性功能障碍疾病，阳痿疾病对于男性的危害是比较大的，阳痿的出现影响的不仅仅是美好的“性”福生活，同样的还可能是男性当爸的权利．很多男性对于阳痿的发生比较忌讳，怕别人治疗自己患阳痿的事情，所以迟迟不去医院进行专业治疗，遮遮掩掩，有的甚至盲目相信一些偏方和谣言，乱吃药，这对男性的身体是一个更大的伤害．

广州哪个医院治疗阳痿比较权威？广州协佳医院是广州治疗阳痿疾病比较权威的医院。阳痿是男性常见的一种性功能障碍疾病，阳痿疾病对于男性的危害是比较大的，阳痿的出现影响的不仅仅是美好的“性”福生活，同样的还可能是男性当爸的权利.很多男性对于阳痿的发生比较忌讳，怕别人治疗自己患阳痿的事情，所以迟迟不去医院进行专业治疗，遮遮掩掩，有的甚至盲目相信一些偏方和谣言，乱吃药，这对男性的身体是一个更大的伤害.

一般引起阳痿的原因有哪些呢？

医生指出，对症下药，是治疗疾病的关键.所以了解阳痿的病情，在进行有针对性的治疗，才能从根本上解决男人阳痿的问题.一般引起阳痿的原因有：

1、内分泌病变：

如糖尿病，垂体机能不全，睾丸损伤或功能低下，或甲状腺机能减退及亢进，肾上腺功能不足等均是导致阳痿的病因.

2、泌尿生殖器官病变：

阳痿的病因如前列腺炎、前列腺增生、附睾炎、精索静脉曲张等常可导致阳痿.部分中老年患者就是由于前列腺炎和前列腺增生而引起阳痿.

3、神经系统病变：

阳痿的病因还有下丘脑-垂体肿瘤或其他部位肿瘤，大脑局部性损害，如局限性癫痫、脑炎、脑出血压迫等，脊髓损伤、脊髓肿瘤，慢性酒精中毒，多发性硬化症，盆腔手术损伤周围自主神经等可发生阳痿.

4、精神神经因素：

如幼年时期性心理受到创伤，或新婚缺乏性知识，有紧张和焦虑的心理，或夫妻感情不和，家庭关系不融洽;或不良习惯，如长期手淫，精神紧张，思想负担过重等可导致阳痿;脑力或体力过度，或不良精神刺激，性生活过度等均是阳痿的原因.

广州哪个医院治疗阳痿比较权威？上面就是关于阳痿常见原因的介绍了，阳痿情况一旦发生，一定要到专业医院就医.盲目的用药是阳痿患者忌讳的，不了解疾病都疯狂的吃补药，对于阳痿疾病是非常的不好的.所以，患者不要在没有医生的指导下盲目服药，可能会适得其反.