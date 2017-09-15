核心提示：广州看男科医院哪里好？很多男性认为自己无缘无故就得了龟头炎，不知道这是怎么回事。因为是隐私部位，又不好意思和别人说。久而久之，病情加重，不得不到医院治疗。那么，男人为什么会得龟头炎？到底是哪些原因导致男性得龟头炎的呢？我们来了解一下。希望大家针对原因，做好预防措施，避免龟头炎的发生。

广州看男科医院哪里好？很多男性认为自己无缘无故就得了龟头炎，不知道这是怎么回事。因为是隐私部位，又不好意思和别人说。久而久之，病情加重，不得不到医院治疗。那么，男人为什么会得龟头炎？到底是哪些原因导致男性得龟头炎的呢？我们来了解一下。希望大家针对原因，做好预防措施，避免龟头炎的发生。

首先，不注意局部卫生。很多男性衣着得体，看上去干净整洁，其实，他们只关注到了自己的外表，对于自己的身体局部，尤其是隐私部位很不关注，洗澡的时候看上去洗的很干净，甚至还有香味，其实隐私部位根本没有清洗，隐藏了很多污垢，这样就导致了病毒的长期存在，得了龟头炎也无可厚非。建议大家洗澡的时候注意清洗自己的隐私，避免细菌入侵。

其次，很多男性尤其是青少年性欲旺盛，在有需求的时候他们往往经常采用手淫里自我解决，有时候动作太过粗暴，损害了自己的宝贝都没有意识到。包皮受损细菌自然就会侵入，这样就会得了龟头炎。所以建议大家减少手淫，或是在自我安慰的同时动作要轻柔，不要伤害自己的宝贝。

zui后，接触化学物质。现在男士的化妆用品也增多了，很多男性也使用香水等富含化学物质的东西。男士在自己的衣服上喷香水过度，必然会使其中的化学物质对自己的身体造成损害，男士得了包皮龟头炎很有可能与自己使用香水等含有化学物质的东西有关。

男性包皮过长也是导致龟头炎的原因，所以建议包皮过长的男性及早割掉包皮，避免龟头炎的发生。

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