核心提示：广州男性看男科医院哪家好？广州协佳男科医院医师指出：男性患者要想解除生理功能障碍、泌尿生殖感染等“男科病”的困扰，除了医生规范的诊疗外，“另一半”配合同治，在生活中互相谅解和关怀体贴，诊治效果可以事半功倍。

广州男性看男科医院哪家好？广州协佳男科医院医师指出：男性患者要想解除生理功能障碍、泌尿生殖感染等“男科病”的困扰，除了医生规范的诊疗外，“另一半”配合同治，在生活中互相谅解和关怀体贴，诊治效果可以事半功倍。

广州协佳医院医生观点：夫妻同治疗效更好

夫妻同治的医疗模式是欧美生殖医学研究者历经数十年研究总结出来的科学方法，经过了数百万实例证明卓有成效。从医学角度来看，丈夫患病后与妻子过夫妻生活，很容易造成交叉感染;从心理角度，夫妻同治更能让妻子明晰丈夫的病情和心理，更为理解和关怀丈夫，避免很多不必要的沟通障碍导致的家庭问题，从而降低男性的心理负荷。

广州男科医院专家认为，将妇科、男科、泌尿科的知名医生联合起来会诊，有效利用了医疗资源，对一些久治不见效的疑难杂症可以尽快查明原因，提高疗效，缩短病程，而且能节约时间和费用。同时也有利于各个医疗学科之间进行优势互补，促进医疗技术的提高和发展。

有男科疾病的男人往往羞于启齿，甚至很难全面回答医生的问题。临床夫妻同治男科病的人群中，70%的女性都比男性患者本人阐述病情更能让医生理解，也更加客观并具有价值。对于男性患者的配偶而言，因为“问题”不出在自己身上，而又特别盼望丈夫的病快点好起来，所以陈述起病情来更坦然，这确实能提供给医生有价值的信息。

生理功能障碍需要夫妻双方沟通配合

“其实很多男性生理功能障碍都是由于长期的心理暗示和压力导致的，尤其是来自妻子的情绪等，在治疗时就需要妻子的支持和配合。”专家解释道，仅仅依靠患者本人或者医生的努力是不够的。夫妻双方多沟通，让妻子明白她的理解和关爱对丈夫生理功能障碍康复的重要性，才能取得更好的疗效。

据调查，相当一部分的生理功能障碍属于心理性的，治疗可采用夫妻同治的“夫妻生活训练法”。医生为夫妻俩设计个性化的治疗方案，通过具体的心理和行为指导，让妻子掌握配合丈夫治疗的技巧。有了夫妻双方的理解和配合训练，丈夫便能摆脱思想负担和心理压力，令生理功能障碍自然得到克服。

广州男性看男科医院哪家好？对于男性方面器质性原因导致的生理功能障碍，除了夫妻生活训练以外，还可以通过物理仪器综合治疗和手术治疗等技术来解决。物理仪器治疗比如：无损伤治疗的加拿大PC盆腔治疗系统，利用体外磁波安全克服生理功能障碍。对于某些由于神经或血管原因，物理治疗效果不明显的障碍，可以通过障碍神经阻断术、静脉结扎术等先进的手术来解决。