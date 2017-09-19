核心提示：看早泄广州什么医院好？早泄不仅会让男性朋友在性生活之中失去应有的情趣，还可能在性生活伴侣面前抬不起头，时间长了造成心理的很大阴影，影响自信心，不仅影响男性的身心健康，还会影响到两性的和谐和幸福。

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广州协佳医院男科斥巨资引进的男性疾病的诊断仪，治疗仪。外科诊疗设备的应用，增加诊断的准确性，减轻患者的痛苦，提高，成为外科新医术推广应用的有效保障。

保护隐私：患者利益至上，充分尊重患者的人格与尊严、尊重患者的个人隐私权与知情同意权。实行“一医、一患、一诊室”充分体现对患者的尊重、理解和关怀。

无假日医院：为患者就诊提供方便，实行“无假日门诊”，外科医生轮流坐诊，保证从周一到周日患者都能享受高质量医生服务。

广州协佳医院男科积极彻落实新医改政策，为了让广大群众及时看病，看起病，看好病，正式开通网上挂号就医服务。患者可通过网上在线咨询进行更深入的了解和预约。预约后会生成一个就诊号码，患者到院后只需要报出就诊号码就可以在导医的带领下直接就诊治疗。免除了排队挂号的烦恼，并保护了患者的隐私。

温馨提示：在确认自身患上了早泄后，一定要及早地到正规的医院接受检查，明确了病因之后再采取有效的治疗措施，这样才能及早解决早泄问题。