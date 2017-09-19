核心提示：治男科广州医院什么好？据专家分析，如何判断治疗前列腺炎医院的好坏，主要从医院权威、技术设备、专家团队以及是否有对症治疗几个方面来综合考虑，广州协佳医院是一家具有老牌建院史的大型专科医院，针对每一位前列腺炎患者的病情，均由资深男科专家亲临亲诊，根据患者不同病症制定zui佳治疗方案。

治男科广州医院什么好？据专家分析，如何判断治疗前列腺炎医院的好坏，主要从医院权威、技术设备、专家团队以及是否有对症治疗几个方面来综合考虑，广州协佳医院是一家具有老牌建院史的大型专科医院，针对每一位前列腺炎患者的病情，均由资深男科专家亲临亲诊，根据患者不同病症制定zui佳治疗方案。

一、综合实力：专科医院，名医荟萃

广州协佳医院开展的男科疾病治疗均由资深专家亲临亲诊，先后引进众多国际尖端微创技术和设备，可高度确保患者的诊疗效果及安全，杜绝由于诊疗技术落后或医生经验不足造成的反复发作、久治不愈。

二、金牌技术：海尔谱斯治疗系统，全面各类型前列腺炎该技术是采用美国生物电场核心技术，其zui 大的不同点在于利用不衰减的智能聚焦电流场这一先进技术，用低温、高能、高度聚焦电场能补充人体细胞电特性，使其恢复活性，达到前列腺腺管扩张，促进血液循环畅通。使前列腺炎的治率从原传统的86%直接升至97%。

三、费用优势：费用可降低50%-80%

广州协佳医院的各项治疗费用由市物价局、市卫生局等机构制定并严格监督，是市医保定点单位，是市医保定点单位，新农合作定点医院，费用可降低50%-80%，医院收费实质性地帮助百姓节省医疗开支。

广州协佳医院专家提醒，前列腺炎不是什么大病，但是男性朋友一定要足够重视。发现前列腺炎症状，应及时去正规医院采取针对性治疗，是治疗前列腺炎的关键。点击在线咨询，免费问诊泌尿外科专家，专家会根据您的自身情况做详细解答！