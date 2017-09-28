核心提示：广州阳痿怎么治疗效果好？专家介绍，阳痿属于男性性功能障碍的一种病症，一般表现为性生活过程中阴经勃起出现障碍或者是时间过短等，这种病症的原因又分为器质性病症、内分泌异常、药物作用或心理压力过大等因素造成的，所以如果想要获得比较理想的治疗效果，首先应该先了解致病原因！

广州阳痿怎么治疗效果好？专家介绍，阳痿属于男性性功能障碍的一种病症，一般表现为性生活过程中阴经勃起出现障碍或者是时间过短等，这种病症的原因又分为器质性病症、内分泌异常、药物作用或心理压力过大等因素造成的，所以如果想要获得比较理想的治疗效果，首先应该先了解致病原因！

阳痿怎么治疗效果比较好？

1.器质性病症：一般男性出现动脉粥样硬化、尿道炎、睾丸炎、前列腺增生、心功能异常、外周神经疾病、外科手术等因素都会引发患者出现阳痿的情况，并且如果阴茎本身出现畸形或者炎症的话，也是男性阳痿的常见原因，需要到男科医院接受检查和治疗！

2.内分泌异常：患者出现内分泌紊乱，可能表现为糖尿病、性功能不全等，此时患者可能就会出现力不从心的情况了，患者可以考虑通过中药、西药等进行调整内分泌情况，并且还要注意按时服用治疗糖尿病等的药物.

3.药物作用：很多药物的副作用也是会影响男性性生活质量的，其中主要包括，精神病患者、癫痫患者等常用的药物，这类药物一般需要长期不间断服用，所以副作用也是持续的，会加重阳痿的情况.

4.心理压力过大：精神因素也是男性性功能障碍的重要原因，患者可能会因为工作压力过大或者是竞争力过大而出现抑郁、紧张等精神类病症，另外还要注意预防夫妻感情出现破裂的情况！

阳痿怎么治疗效果比较好？患者治疗阳痿应该注意考虑综合检查，如果是因为精神类因素造成的，可以近注意自我调节，但是如果自我治疗没有好转就需要到医院检查确诊后再用药或接受物理治疗、手术治疗等，只有针对性的治疗才能较佳效果！

想知道如何预防疾病？疾病的较佳治疗方法？生病了吃什么好？生病了怎么护理吗？