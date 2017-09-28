核心提示：广州哪医院看男科较专业？现在，治疗男科的广告到处都有，这就让很多男性朋友眼花缭乱了，很多医院其实并没有相关资质。男性要是在正当壮年的时候，患上了男科疾病，对于男性来说是很悲惨的，在进行性生活的时候本身应该是兴致满满的时候，但是因为疾病的原因，让患者失去了所有的热情，因此为了我们可以健康的生活下去，大家一定要早日前去正规的医院进行疾病的治疗。那么广州哪个医院看男科比较专业呢？

广州哪医院看男科较专业？现在，治疗男科的广告到处都有，这就让很多男性朋友眼花缭乱了，很多医院其实并没有相关资质。男性要是在正当壮年的时候，患上了男科疾病，对于男性来说是很悲惨的，在进行性生活的时候本身应该是兴致满满的时候，但是因为疾病的原因，让患者失去了所有的热情，因此为了我们可以健康的生活下去，大家一定要早日前去正规的医院进行疾病的治疗。那么广州哪个医院看男科比较专业呢？

广州哪个医院看男科比较专业呢？

1、医院的大小：医院的大小是患者们所需要进行思考的，大型的医院对于治疗疾病还是有一定的保障的，因为医院的大小也就代表了医院的名气，名气越大的治疗自然是越好的了。

2、治疗的公开费用：费用自然是越低越好，但是小医院的治疗费用太低的话是没有多少的用处的，因为他们的治疗的效果并不是那么的好的，甚至还可能会导致疾病的复发，建议大家选择好的医院进行治疗。

3、治疗的设备器材：先进的诊疗设备能够对患者的病情恢复有很大的帮助，所以希望患病的患者能够到正规的大型医院并且对于治疗来说也是很好的一种选择。但是先进的设备的治疗费用自然也是较高的，希望患者们能够了解。

得了男科病的患者，除了选择医院外，生活中也要注意食物的选择。对于下面的食物，一定要少吃或者不吃。

(1)进食过饱。一些性功能障碍者认为性功能出现问题，是因为身体缺乏营养。于是拼命进食以补充营养，但长期吃得过饱，身体就会发福，而肥胖的人常常是心有余而力不足。所以性功能障碍患者不宜吃得过饱。

(2)拒绝吃高胆固醇食物。许多性功能障碍患者因为某些原因，而拒绝吃一些高胆固醇的食物。但性激素的合成恰恰需要胆固醇，所以适量地食用含胆固醇高的动物肝、肾、睾丸等食物是必需的。

(3)忌饮酒。饮酒过多，乙醇(酒精)会杀死精子，还会使雄性激素分泌减少。

(4)忌滥吃的化学药物和激素药。因这些药物会损伤肝肾和抑制自身性激素的分泌。

(5)忌辛辣刺激性食物。辛辣刺激性的食物(如辣椒、胡椒、咖啡)含锰较多，能激发性欲，所以适当地食用辛辣刺激性的食物是很有必要的。

(6)忌食过于寒凉的食品。如冰镇饮料等。因为寒凉败胃，影响消化吸收;寒凉使血管收缩，易导致勃起功能障碍。

温馨提示：广州哪医院看男科较专业？得了男科病后，一定要及到医院就诊，查清原因，规范治疗。生活中要注意不能吃得太饱，忌高胆固醇、寒凉和辛辣食物，慎用的化学药物和激素药。治疗男性的疾病，关键是要选对医院以及相应的治疗技术，在这里要推荐广州协佳医院。在诊治上，广州协佳医院以“专病专科专治”为基础，将男性疾病的防、治、研于一体，汇集国内知名的专家、医师、健康咨询师，结合男性特色、男性疾病的专业仪器和治疗设备，采用针对性更强的男性疾病专业化、多元化的治疗方案。