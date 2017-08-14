核心提示：自古以来，性病都是人们不可避免的一大阻碍。特别是近几年来，随着人口大规模迁徙、大量年轻人群涌入城市。随之而来的，即是各种各样大大小小的疾病，而性病作为较隐秘的一类病症，往往又是人们羞于启齿不愿为外人道的，这也就给健康的维护埋下了隐患。生殖器流脓有哪些危害？

自古以来，性病都是人们不可避免的一大阻碍。特别是近几年来，随着人口大规模迁徙、大量年轻人群涌入城市。随之而来的，即是各种各样大大小小的疾病，而性病作为较隐秘的一类病症，往往又是人们羞于启齿不愿为外人道的，这也就给健康的维护埋下了隐患。生殖器流脓有哪些危害？

广州协佳性病专科医院专家解析：淋病久拖不治可导致男女不孕不育！

1)诱发其他病发症。男性症状包括：淋病性副尿道炎、龟头包皮炎、精囊炎、尿道狭窄、前列腺炎、附睾炎;女性症状包括：子宫内膜炎，急性输卵管炎、继发性输卵管炎、卵巢脓肿及其破裂所致的盆腔脓肿，腹膜炎等等。

2)诱发不孕不育症。淋病逆行感染，感染到男性前列腺，精囊腺、附睾，使精子产生异常，就会患不育症;女性可以感染到宫颈、子宫内膜，输卵管等等，引起输卵管炎、输卵管堵塞，导致不孕。

3)引发排尿障碍或尿潴留。尿痛轻微，排尿时仅感到尿道灼热或轻度刺痛，常可见终末血尿。尿液一般透明，但可见淋菌丝浮游于其中。尿道口红肿，灼痛，流粘脓液等。

4)导致性功能障碍。淋病如得不到及时治疗，刚易出现性欲减退、勃起不坚、阳痿、早泄及神经衰弱等症状。

广州协佳性病专科医院杨龙虎医师指出：传统诊疗治疗的不规范、不科学、缠绵难愈、耐药性加剧等特点，切勿轻易使用，在觉察到身体相关部位的不适之后，应及时去正规的相关医院做检查治疗，以免延误病情。