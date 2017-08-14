核心提示：淋病是危害许多男性的性疾病。但是大家可能对于这一疾病不是很了解。那么生殖器流脓很严重吗？下面我们一起了解下吧。

淋病是危害许多男性的性疾病。但是大家可能对于这一疾病不是很了解。那么生殖器流脓很严重吗？下面我们一起了解下吧。

1、男性淋病常可并发尿道腺炎、尿道周围组织炎和脓肿、包皮腺炎、输精管炎、精囊炎、鞘膜积液、睾丸炎、前列腺炎、龟头包皮炎、淋菌性溃疡、附睾炎和尿道狭窄等。严重者也可感染直肠、肛周、眼结膜和咽部造成淋菌性肛门直肠炎、淋菌性眼结膜炎、淋菌性咽炎、淋病后尿道狭窄等。淋球菌也可经血行播散，引起菌血症、关节炎、心内膜炎、脑膜炎、肝炎，甚至造成不肯、失明等，严重的可以危及生命。

2、传染给家人，尤其孕妇和胎儿及儿童，导致流产或胎儿和儿童感染。

3、淋病逆行感染，感染到男性前列腺，精囊腺、附睾。使精子产生异常，就会患不育症。女性可以感染到宫颈、子宫内膜，输卵管等等，引起输卵管炎、输卵管堵塞，导致不孕。更多详细情况可以点击 免费在线咨询专家

4、性功能障碍。出现性欲减退、勃起不坚、阳痿、早泄及神经衰弱等症状。

5、排尿障碍，尿线细弱、射程短，甚至尿潴留。尿痛轻微，排尿时仅感到尿道灼热或轻度刺痛，常可见终末血尿。尿液一般透明，但可见淋菌丝浮游于其中。尿道口红肿，灼痛，流粘脓液等。

6、病人多伴有腰痛、会阴部坠胀感，夜间遗精、精液带血。

广州佳协性病医院杨龙虎医师温馨提示：以上内容即是对“生殖器流脓很严重吗”的简要介绍，若在日常生活中觉察到相关部位的不适，应及时去相关正规的医院做进一步的检查诊疗，切不可因疾忌医延误了病情。