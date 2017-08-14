核心提示：淋病的危害不容小觑，它不仅可以导致诸多并发症，还可以快速地传染给孕妇和儿童等。广州协佳性病专科医院专家提醒男性朋友一定要早发现早治疗，尤其在不洁性生活后要高度警惕。

淋病的危害不容小觑，它不仅可以导致诸多并发症，还可以快速地传染给孕妇和儿童等。广州协佳性病专科医院专家提醒男性朋友一定要早发现早治疗，尤其在不洁性生活后要高度警惕。广州去哪看淋病好？

专家解析：淋病的几大主要危害

1、并发其他病症：

如尿道腺炎、包皮腺炎、输精管炎、精囊炎、鞘膜积液、睾丸炎、前列腺炎、龟头包皮炎、附睾炎等。

2、诱发不育症：

淋病逆行感染，感染到男性前列腺，精囊腺、附睾，使精子产生异常，就会患不育症。

3、引发排尿障碍或尿潴留：

尿痛轻微，排尿时仅感到尿道灼热或轻度刺痛，常可见终末血尿。尿道口红肿，灼痛，流粘脓液等。

4、导致性功能障碍：

淋病如得不到及时治疗，极易出现性欲减退、勃起不坚、阳痿、早泄及神经衰弱等症状。

国际领先技术：TCR基因免疫修复疗法——强效杀菌、激活免疫，快速斩断淋病魔爪

广州去哪看淋病好？ 【TCR基因免疫修复疗法】，是目前国际上治疗淋病疗效极佳、复发率极低的治疗方法。

具体优势如下：

1)科学施治，避免不规范、不专业诊疗：

符合现在新菌株的生理特性、紧扣病菌的致病特点，规避了传统治疗的诸多缺陷。

2)专业检测淋菌特性，并快速杀除病毒：

全面科学准确的定量定性检测分析，从而进行科学的有针对性的治疗，对淋球菌等杀灭。

3)抑制淋球菌细胞基因链代谢，阻断复发源头：

对性的进行其细胞膜，抑制基因链的代谢，阻断菌株复制，破坏新的菌株生成，从源头阻断淋球菌复活。

4)标本同治，减少合并症和并发症：

对于合并症和并发症进行标本同治，全面修复各种病理损害，对炎症扩散和内在致病因素进行全面、综合、系统的治疗，调整机体的免疫功能和生理机能。

温馨提示：广州去哪看淋病好？在患病之初应及时去相关正规医院做检查治疗，切不可延误了病情。您可点击在线咨询，免费预约在线专家，了解适合自己的个性化治疗方案。广州协佳性病专科医院祝您健康快乐！