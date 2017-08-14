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治疗hsv-2大概要多少钱

2017-08-14
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核心提示：不少患者在面对淋病的同时，自然也会去关注治疗费用。临床上治疗淋病要根据患者的感染程度、感染部位和感染时间等因素，而采取不同的治疗方法和疗程，所以所需费用不能一概而论。今天，针对人们普遍关注的“治疗hsv－2大概要多少钱”这个问题，我们看看性病专家给出的分析。

　　不少患者在面对淋病的同时，自然也会去关注治疗费用。临床上治疗淋病要根据患者的感染程度、感染部位和感染时间等因素，而采取不同的治疗方法和疗程，所以所需费用不能一概而论。今天，针对人们普遍关注的“治疗hsv-2大概要多少钱”这个问题，我们看看性病专家给出的分析。

　　【专家解答】广州协佳性病专科医院专家杨龙虎主任表示，对于治疗任何疾病的费用，没有一家医院能够给出明确的数字，只能根据您的病情给出个大概数字，淋病也是如此。花费金钱的多少是决定不了治病的效果的，一直以来，疾病的治疗费用倍受人们的关注，这也理所当然。毕竟也有不少患者，花了大把钱却没有治好病。更有人因此而盲目治疗，付出了生命。

　　【专家分析】治疗hsv-2大概要多少钱——淋病的治疗费用的因素

　　患有淋病会严重影响日常生活和夫妻感情，而且传统疗法治疗起来有难度，这让众多患者痛苦不堪。其实只要科学地进行治疗和调养，淋病是完全可治好的。那么，关于治淋病多少钱的问题，广州协佳性病专科医院专家解析如下，费用包括两部分：

　　1)检查诊断费。在治疗前不能盲目施治，要根据致病菌的种类、活性、侵害程度、药敏性、交叉感染情况等，进行科学正确的定量定性检测分析后，再进行具体治疗。检查诊断费都是按照国家物价局相关规定制定标准，并严格执行国家卫生部统一制定收费标准，杜绝乱收费现象。

　　2)具体治疗费。淋病的治疗包括两大部分：一是药物治疗，往往价格便宜，但是效果差、易复发，一般用于疗效巩固;二是采用国际领先的TCR基因免疫修复疗法，临床效果显着、安全科学、有效治疗淋病抗复发。

　　广州协佳性病专科医院专家提示：只要配合治疗，淋病是可以治好的，所以患上淋病不要慌张、害怕，出现症状时，应及早到医院检查治疗，淋病对人的危害极大，只有心平气和的、积极地接受治疗才是关键。

　　广州协佳性病专科医院杨龙虎医师温馨提示：淋病的黄金治疗时间是染病后的1周以内，而且是越早治越好，容易治好。所以患者们切莫因为花费问题而延误病情。因为在发病初期治疗很容易清除体内病毒，可有效防止病毒的发展和扩大，一旦拖延不治，则增加临床治疗的难度。淋病的治疗上夫妻要同诊同治，避免交叉感染。如有相关问题，可在线咨询我院知名性病专家或者拨打我院健康热线：020-6进行咨询，专家将竭诚为您提供帮助。

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