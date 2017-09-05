核心提示：尖锐湿疣怎么能治好。相信谁也不想患尖锐湿疣这种疾病，尖锐湿疣是一种传染性的性病，让很多人都受到了伤害，很多人对尖锐湿疣都很恐惧。尖锐湿疣虽然主要高发于男性以及女性的生殖器上，但其他部位也会有发病的情况，出现不适建议及早就诊。

尖锐湿疣怎么能治好。相信谁也不想患尖锐湿疣这种疾病，尖锐湿疣是一种传染性的性病，让很多人都受到了伤害，很多人对尖锐湿疣都很恐惧。尖锐湿疣虽然主要高发于男性以及女性的生殖器上，但其他部位也会有发病的情况，出现不适建议及早就诊。

尖锐湿疣的潜伏期一般为1-8个月，平均为3个月。男女外生殖器及肛周，以男性的冠状沟、包皮系带及女性后联合、小阴唇内侧较为常见，也可见于阴道及宫颈，生殖器以外的部位偶可发生，是尖锐湿疣的表现之一。

尖锐湿疣具有三个多月左右的病情潜伏期，随着病情的蔓延可在生殖器部位呈现许多不同程度的小丘疹，渐次增大增多，融合成乳头状、菜花状或鸡冠状增生物，根部可有蒂，疣体表面呈白色，污灰色或粉红色，可有痒感、灼痛和恶臭，是常见的尖锐湿疣的早期症状。在尖锐湿疣发生发展过程中绝大多数患者无任何不适感，尖锐湿疣症状如不出现瘙痒、疼痛等自觉症状。有极少数患者局部可有轻度瘙痒、刺痛。

尖锐湿疣对健康的危害是很大的，发现病情一定要及时治疗，一种是好好预防，一种是及时发现及时治疗，广州健桥医院医生建议尖锐湿疣患者注意调整心态，不要过于焦虑，避免病急乱投医，及时到正规医院能有效解决性传播疾病困扰，专业的医院拥有经验丰富的医生，且越早治疗费用低，减轻经济负担。

尖锐湿疣怎么能治好。了解了症状就要留心，然后积极的的发现疾病，治疗疾病，希望大家多多了解疾病的知识，然后积极的治疗，在患病期间，禁止性行为，防止夫妻间可能出现的交叉感染。