核心提示：专业尖锐湿疣治疗的医院。尖锐湿疣的发病率非常高，一般常发生在男女外生殖器及肛周，以男性的冠状沟、包皮系带及女性后联合、小阴唇内侧较为常见，也可见于阴道及宫颈，生殖器以外的部位偶可发生，这是尖锐湿疣的表现之一。

专业尖锐湿疣治疗的医院。尖锐湿疣的发病率非常高，一般常发生在男女外生殖器及肛周，以男性的冠状沟、包皮系带及女性后联合、小阴唇内侧较为常见，也可见于阴道及宫颈，生殖器以外的部位偶可发生，这是尖锐湿疣的表现之一。耽误治疗尖锐湿疣只会造成病情严重发展，建议患者及时到正规医院治疗。

专业尖锐湿疣治疗的医院。尖锐湿疣的发病多数是由于不洁性生活史或配偶感染史所引起的，少数通过接触污染的用具感染，新生儿亦可通过产道受感染。尖锐湿疣潜伏期1-8个月不等，平均为3个月。尖锐湿疣的初期发病主要表现为损害为小而柔软的淡红色丘疹，渐发展增多、增大，相互融合可形成乳头瘤样、菜花样、鸡冠样等不同形态的赘生物。一般无明显自觉症状，如有破溃及继发感染可伴有疼痛，阴道和宫颈的损害可表现为白带增多或性交后出血。

男性好发于冠状沟、龟头、包皮、系带、尿道口，少数见于阴茎体部，同性恋者可发生于肛周及直肠。尤其易发生于有慢性淋病、包皮过长者。除以上部位外，人体的其他部位也可患病，如口腔、腋窝、脐窝、足趾间等。也可以从身体的其它部位自身接种到生殖器部位。

一般尖锐湿疣发病部位多湿润，局部分泌物会增多，细菌等感染机会也会增加。若发生细菌感染则可出现局部红肿、疼痛，也可发生糜烂、溃疡、坏死、渗液或明显脓性液等。菜花型尖锐湿疣有些损害呈鸡冠状，有的损害基底较宽，有的损害呈带蒂状。损害颜色多为淡红色，少数为鲜红色或呈灰白色。

专业尖锐湿疣治疗的医院。广州健桥医院医生提醒大家尖锐湿疣越早治疗越有利于减轻疾病的折磨，患者要注意同家人一起检查，防止家人被传染，要注意个人的卫生，疾病未愈禁止发生性关系，防止交叉感染。如果还有其他问题，可详细咨询在线医生。