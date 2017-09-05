核心提示：广州有哪些尖锐湿疣医院看得好。尖锐湿疣不仅带给我们身体的折磨，还给我们的心理带来很大的打击，因此我们都希望远离该疾病的困扰。要想避免尖锐湿疣损害健康，良好的个人卫生习惯及健康的性行为是关键，下面一起看看如何远离尖锐湿疣。

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健康的性行为是防止尖锐湿疣复发的重要因素，性伴侣越多，复发的几率越高，初次性生活年龄小于19岁者其发病率和复发率要高于其他人。小于25岁的女性患肛门生殖器疣的危险因素增大。希望大家能够认识到这点。

尖锐湿疣患者还要戒烟戒酒吸烟和饮酒是多种性病发病和复发的危险因素。因为吸烟和饮酒能降低人体免疫功能，酒精能抑制中枢神经系统，减轻焦虑，增加性欲，使性伴侣增多。同时，酒后避孕套的使用减少，暴力性性行为增多，生殖器损伤的机会和程度增加，也增加了该病的发病和复发率。这些问题都是需要大家重视的。

婚姻状况也与此病的发病有关男性离婚，夫妻分居，丧偶和未婚者，夫妻生活不协调者，由于增加了高危性行为，复发几率也增多。性生活中选择避孕套措施不当，也会导致此病的发病和复发机会。男性性生活时不戴安全套，或仅女性应用屏障避孕法（如女用安全套、避孕膜、宫颈帽）和口服避孕药，则会增加自身尖锐湿疣发病和复发的机会。因此患者可不要小视这个问题。

治疗尖锐湿疣也要做好护理，尖锐湿疣传播途径很多，由于尖锐湿疣还可以进行间接传染，所以注意个人卫生较为重要。勤换洗内裤，内裤要单独清洗，毛巾分开使用，一人一盆。避免使用别人的内泳装、内衣等，在公共的浴池使用淋浴，尽量少使用公共厕所的马桶，不要在公共、没有消毒的游泳池游泳。

广州有哪些尖锐湿疣医院看得好。广州健桥医院医生建议禁酒及忌食肥甘厚味，忌食辛辣等刺激性食物，避免降低机体免疫力，防止增加尖锐湿疣复发几率。期间患者要注意避免性行为，注意个人卫生。