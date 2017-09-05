核心提示：广州医院治疗尖锐湿疣怎么预约。尖锐湿疣在生活中是常见的性传播疾病，治疗尖锐湿疣越早越好，患者千万不要大意，因为缺乏符合身体需求的诊治意识，不少病人选错办法，导致医治好疾病的愿望落空，也使自身的身体情况逐渐变差，给患者带来严重的影响。

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尖锐湿疣潜伏期3周到8个月，平均3个月，发病高峰年龄为20-25岁，病程平均在3-5个月的男性患者，尖锐湿疣具有很强的传染性，主要通过性接触传播，有多个性伴者发生尖锐湿疣复发率均明显高于单一性伴者。

男性患者好发于包皮系带、冠状沟、包皮、尿道、阴茎、肛门周围和阴囊。病症初期为淡红或污红色粟状大小赘生物，性质柔软，顶端稍尖，逐渐长大或增多。可发展成乳头状或囊状，基底稍宽或有带，表面有颗粒。位于湿热湿润部位的疣常表现为丝状或乳头瘤状，易融合成大的团块。

尖锐湿疣主要通过性接触传播，所以性伴侣越多得病的几率越大，对于有的人来说，他们的免疫功能可能会比较的低下，比如说他们得上了恶性肿瘤，或者是做过肾移植手术，也有的是进行了化疗，这样都会诱使尖锐湿疣发病，并且疣体也是比较的大的，这也是能够诱发尖锐湿疣的一个重要的原因。

广州协佳性病专科医院为针对性地解决市民就医难、看病繁问题，已改善医院系统服务功能，已开通全天免费在线咨询挂号服务，患者千万不要盲目治疗，专业的医院拥有经验丰富的医生，且越早治疗费用低，减轻经济负担。

广州医院治疗尖锐湿疣怎么预约。通过上面的内容介绍中，相信大家对于这个问题都有了一定的了解了，尖锐湿疣的治疗越早越好，切忌耽误病情。如果还有问题，可咨询我院的在线医生。