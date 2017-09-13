核心提示：广州医院哪能治好尖锐湿疣。在生活当中充斥着各种的疾病，而在众多的疾病当中性病应该是人比较在意的疾病，同时尖锐湿疣应该在众多的性病当中是比较常见的疾病。

广州医院哪能治好尖锐湿疣。在生活当中充斥着各种的疾病，而在众多的疾病当中性病应该是人比较在意的疾病，同时尖锐湿疣应该在众多的性病当中是比较常见的疾病。尖锐湿疣是感染了人乳头瘤病毒引起，主要通过性接触传播，一定要去正规医院诊治。 广州医院哪能治好尖锐湿疣。尖锐湿疣初起为细小淡红色丘疹，后逐渐增大增多相互融合，表面凹凸不平，湿润柔软，呈乳头瘤样，鸡冠样，草样，蕈样或菜花样突起，红色或污灰色，根部常有蒂，个别发生糜烂渗液，易出血。耽误治疗尖锐湿疣会严重影响患者的生活。 尖锐湿疣的症状有损害发生在尿道内，患者可有尿道不适感表现，可出现溢尿、肉眼血尿，有分泌物自尿道排除，尿道堵塞感，排尿不畅或有排尿困难。这些症状在男性较女性明显。在尖锐湿疣发生发展过程中绝大多数患者无任何不适感，如不出现瘙痒、疼痛等自觉尖锐湿疣的症状。有极少数患者局部可有轻度瘙痒、刺痛。 尖锐湿疣若损害发生在女性官颈、阴道壁、阴道口、尿道口或男性龟头、包皮、尿道口等部位，在性交后或损害被磨擦后可引起出血，也可引起疼痛。若尖锐湿疣损害发生在尿道内，患者可有尿道不适感表现，可出现溢尿、肉眼血尿，有分泌物自尿道排除，尿道堵塞感，排尿不畅或有排尿困难。这些尖锐性湿疣主要症状在男性较女性明显。 尖锐湿疣一般可通过性接触感染，也可以通过间接传染，如浴巾、浴盆、内裤、坐公共马桶等等。广州协佳性病专科医院提醒患者治疗疾病一定要到正规医院，专业的治疗方法是关键，千万不要被不正规的医院的宣传广告所欺骗，所以如果身体出现不适要尽快到正规的医院进行诊断治疗。 广州医院哪能治好尖锐湿疣。尖锐湿疣的症状如果不能及时发现，就会给患者带来很大的危害，患者的家人可能感染疾病，就给家庭带来了很大的经济负担，如果还有其他的问题，可咨询我院在线专家。