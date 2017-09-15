核心提示：生活中尖锐湿疣疾病的发生常常是因为人们对于此病的不了解而导致的，随着社会的发展尖锐湿疣是一种病发率很高的疾病，尖锐湿疣这种疾病多发生于青年人，所以在生活中一定要注意个人的卫生，发现病情及早治疗。尖锐湿疣去哪治得好？

生活中尖锐湿疣疾病的发生常常是因为人们对于此病的不了解而导致的，随着社会的发展尖锐湿疣是一种病发率很高的疾病，尖锐湿疣这种疾病多发生于青年人，所以在生活中一定要注意个人的卫生，发现病情及早治疗。尖锐湿疣去哪治得好？

尖锐湿疣患者多有不洁性生活史或配偶感染史，同时HPV感染在男性患者身上还有一定的潜伏期，往往生殖器疣的出现实在与感染者接触后几周甚至几月后才出现，而且有可能那位伴侣并不知道自己已经感染上了HPV。所以男性朋友在生活中一旦发现自己的身体有不适，一定要及早的就医治疗。

男性尖锐湿疣一般发病于身体的一些部位，比如包皮系带、冠状沟、包皮、尿道、阴茎、肛门周围。尖锐湿疣病初为淡红或污红色粟状大小赘生物，性质柔软，逐渐长大或增多。可发展成乳头状或囊状，表面湿润或有出血，在颗粒间常积存有脓液，散发恶臭气味，搔抓后可继发感染。

长期感染还有多种并发症产生的可能，得了尖锐湿疣要及时进行治疗，极少数病人由于治疗不及时，使湿疣长得很大，成为巨大湿疣，可向深部穿透，产生很多瘘管通向尿道或经5-40年恶变为癌肿。发生在直肠内大的湿疣可引起里急后重感。

广州健桥医院提醒大家，从检查到治疗都要选择正规的医院，患者也要配合治疗，有效清除患者体内的病毒，平时的话也要注重个人卫生，避免不洁的性生活，防止出现交叉感染。

尖锐湿疣去哪治得好。为了自身和家人的健康，尖锐湿疣在生活中一定要引起重视，注意环境卫生和健康的生活习惯，提高自己的免疫力。如果有问题不清楚，可以咨询我院在线医生。