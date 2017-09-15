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广州比较专业的尖锐湿疣医院

2017-09-15
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核心提示：广州比较专业的尖锐湿疣医院。对于尖锐湿疣的症状，因人而异，不同患者的表现可能会有不同，平时尖锐湿疣是一种难以医治好而且容易传染的疾病，患尖锐湿疣的原因有非常多，但是一般是与病人的不洁性生活有一定关系。

　　广州比较专业的尖锐湿疣医院。对于尖锐湿疣的症状，因人而异，不同患者的表现可能会有不同，平时尖锐湿疣是一种难以医治好而且容易传染的疾病，患尖锐湿疣的原因有非常多，但是一般是与病人的不洁性生活有一定关系。

　　人体感染了人乳头瘤病毒后，一般经过半个月至8个月，平均为3个月的潜伏期后发病。尖锐湿疣主要传播途径是性行为传播，也可以通过接触被污染物体导致病发的。时间较久者表面可有糜烂渗液，时有痒感而搔抓，表面出现脓性分泌物，可继发细菌性感染，有异味和疼痛感觉。

　　对于尖锐湿疣的治疗

　　1、尖锐湿疣患者要选择专业的医院进行治疗，不要轻信小诊所或者是民间的偏方，防止治疗不当导致疾病复发。

　　2、尖锐湿疣患者先到专业医院确认是否感染，了解具体病情，检查病毒型号、数量、是否出现变异。

　　3、在生活中尖锐湿疣患者要注意避免不洁的性生活，注意个人卫生，禁酒及忌食肥甘厚味，忌食辛辣等刺激性食物，以免加重病情。

　　4、为了避免病情加重，尖锐湿疣患者应定期检查，做好后期护理。

　　广州比较专业的尖锐湿疣医院。病人患尖锐湿疣不仅给病人自身造成非常大的危害，而且还干扰着家庭的幸福。希望大家积极配合医生治疗，注意个人卫生，避免不洁性生活，患者如果还有什么需要问的问题，可以在线咨询我院的专业医生。

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