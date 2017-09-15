核心提示：阴茎尿道流脓即锐湿疣是会传染的一种疾病，很多人得了生殖器疱疹后，生活和工作都受到了严重的影响。由于大部分人对生殖器疱疹的初期症状不了解，所以不能在患病初期就及时的进行治疗。阴茎尿道流脓怎么办？为此，下面为大家介绍一下生殖器疱疹在初期有什么症状。

阴茎尿道流脓即锐湿疣是会传染的一种疾病，很多人得了生殖器疱疹后，生活和工作都受到了严重的影响。由于大部分人对生殖器疱疹的初期症状不了解，所以不能在患病初期就及时的进行治疗。阴茎尿道流脓怎么办？为此，下面为大家介绍一下生殖器疱疹在初期有什么症状。

阴茎尿道流脓怎么办？生殖器疱疹亚临床表现在临床上用肉眼不容易发现，需要用尿道镜或阴道镜仔细观察，或用3%-5%醋酸溶液涂布后观察才能发现。生殖器疱疹亚临床表现特征为局部皮肤粘膜失去正常光滑而显露粗糙不平，多数呈微小颗粒状或泥沙状突起，尤其在涂醋酸溶液后更为明显，还有些呈小绒毛状突起，有的呈扁平状微高出皮肤粘膜面，看似该部位较其周围的皮肤粘膜厚。

生殖器疱疹的图片初起为米粒大小而柔软的淡红色顶端稍尖的赘生物，逐渐增大，增多并相互融合形成各种形态，表面凹凸不平，湿润柔软呈乳头状菜花状及鸡冠状的新生物，根部多伴有蒂，易发生糜烂，渗液，其间有脓性分泌物渗出带有恶臭;由于一直有分泌物的浸渍，疣体表面呈灰白色，暗灰色或暗红色，易破裂出血;

干燥部位的生殖器疱疹较小，生长缓慢，呈寻常疣或扁平疣状;宫颈生殖器疱疹损害一般较小，境界清楚，表面光滑或呈颗粒状，沟回状，无典型的乳头状及菜花形态;少数生殖器疱疹皮损因过度增生形成巨型生殖器疱疹。

上文为大家介绍了阴茎尿道流脓怎么办，对于这些症状表现，没有及时的到正规医院进行治疗的话，病情加重后会给患者的健康会带来更大的伤害，因此了解该病的初期症状是很重要的。