核心提示：女性生殖器流脓怎么治疗？疾病久拖不治的后果不仅仅会让病情恶化，也会给患者家人带来更多的痛苦，更会加大疾病的治疗难度。对于女性朋友来说，生殖器疱疹这种发生在生殖器附近的疾病危害还是非常大的，希望能引起朋友们的重视。

女性生殖器流脓怎么治疗？疾病久拖不治的后果不仅仅会让病情恶化，也会给患者家人带来更多的痛苦，更会加大疾病的治疗难度。对于女性朋友来说，生殖器疱疹这种发生在生殖器附近的疾病危害还是非常大的，希望能引起朋友们的重视。

女性生殖器流脓怎么治疗？女性生殖器疱疹有什么危害：

1、患生殖器疱疹疾病的女性，如果治疗不积极，危害很大，更可传染给家人或其他人。传染性越强，机体免疫系统受到抑制越多，疾病越不容易治疗，可以长期反复复发，有导致生殖器疱疹癌变的可能。

2、传染婴儿、影响生育质量，患生殖道疣的孕妇，在分娩时，通过产道的婴儿可能被传染，引起婴幼儿的呼吸道疣。

3、生殖器疱疹发病率高，传染性强，女性感染上后，如果不及时治疗，以后疣体会不断的生长，增大，数目增多，可以相互融合呈乳头状、鸡冠状、鹅卵石状、菜花状等外观，大小不等，更可长成巨大的生殖器疱疹疣体。常有瘙痒及压迫感，若合并细菌感染可有恶臭，压迫临近的组织器官出现相应的压迫病状。

4、恶性肿瘤是生殖器疱疹最严重的并发症。HPV16、18型感染后，如果治疗不及时，在将来很可能导致宫颈癌等恶性肿瘤，早期治疗是预防生殖器疱疹癌变的有效方法。

女性生殖器流脓怎么治疗？女性朋友面对疾病的抵抗能力还是比较弱的，不及时的治疗的话，疾病会恶化的非常迅速。生殖器疱疹如果恶化会带来非常多的不利影响，大家要尽快到专业医院就诊，防止疾病严重损害健康。