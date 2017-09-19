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怎么治阴道尖锐湿疣

2017-09-19
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核心提示：阴道尖锐湿疣是一种性病，是因为接触人乳头瘤病毒（HPV）感染所致，具有传染性，主要的传播途径是经性交直接传播

　　阴道尖锐湿疣是一种性病，是因为接触人乳头瘤病毒(HPV)感染所致，具有传染性，主要的传播途径是经性交直接传播，它的危害性甚大，如果尖锐湿疣不及时治疗，它会不断生长，增大，数目也会增多，严重影响患者的健康，那么怎么治疗阴道尖锐湿疣呢？广州协佳性病专科医院杨龙虎医师做了以下简要说明：

　　局部药物

　　治疗用药前，局部涂以1%的丁卡因行表面麻醉以减轻疼痛。

　　①33%~50%三氯醋酸外涂，每周1次，一般1-3次后病灶可消退。三氯醋酸毒性小，对周围正常皮肤无损害，病变修复后不形成瘢痕，可用于阴道及宫颈病变。

　　②1%酞丁安膏涂擦，每日3-5次，4-6周可望治好，刺激性小，被广泛应用。

　　③10%-25%足叶草脂涂于病灶，本药具有细胞毒性，能抑制细胞分裂的M期，刺激性大，注意不要涂及正常皮肤，不能用于阴道及宫颈病变，涂药后2-4小时洗去，每周1次，可连用3-4次。

　　④5%氟尿嘧啶软膏外用，每日1次，10~14日为1疗程，一般应用1-2个疗程。

　　物理或手术治疗

　　1、物理治疗有微波、激光、冷冻。微波是在疣体基底部凝固，因其为接触性治疗，可适用于任何部位尖锐湿疣。激光适用于任何部位疣及难治疗、体积大、多发疣。

　　2、冷冻适用于疣体较小及病灶较局限者。巨型尖锐湿疣可用微波刀或手术切除。

　　3、干扰素。干扰素具有抗病毒、抗增殖及调节免疫作用。可表现为限制HPV病毒的复制;减慢病变部位中细胞的分裂速度;增强宿主对感染HPV的防御反应。常用基因工程重组干扰素(YIFN)a-2a，剂量100万u，隔日肌注1次，连续3-4周为一疗程，也可采用病灶基底部局部注射。干扰素一般不单独使用，多作为辅助用药。对反复发作的顽固性尖锐湿疣应及时取活检排除恶变。

　　以上就是广州协佳性病专科医院杨龙虎医师对“怎么治疗阴道尖锐湿疣”的一些说明，由于每家医院治疗方式不同，也建议患者根据自己的病情进行选择。如果您还有其他问题，请咨询我们的合作医院、医生，我们竭诚为您服务。

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