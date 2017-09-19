核心提示：一说到性病，很多人都是恐惧的。的确，性病的危害性非常大，而淋病作为常见的性病之一，其危害性也是不言而喻的。淋病不仅可以继发感染机体的其他疾病，还可以快速地传染给孕妇和儿童等。因此，专家提醒患者一定要早发现早治疗，尤其在不洁性生活后要高度警惕。

一说到性病，很多人都是恐惧的。的确，性病的危害性非常大，而淋病作为常见的性病之一，其危害性也是不言而喻的。淋病不仅可以继发感染机体的其他疾病，还可以快速地传染给孕妇和儿童等。因此，专家提醒患者一定要早发现早治疗，尤其在不洁性生活后要高度警惕。

惊！淋病会影响性功能、导致不孕不育！

首先，淋病会引发并发症，男性症状包括：淋病性副尿道炎、龟头包皮炎、精囊炎、尿道狭窄、前列腺炎、附睾炎;女性症状包括：子宫内膜炎，急性输卵管炎、继发性输卵管炎、卵巢脓肿及其破裂所致的盆腔脓肿，腹膜炎等等。

其次就是，影响男性最为敏感的性功能了，淋病如果未及时治疗，会造成男性性欲减退、勃起不坚、阳痿、早泄及神经衰弱等症状。

更严重的是，淋病还会诱发不孕不育症。淋病逆行感染，感染到男性前列腺，精囊腺、附睾，使精子产生异常，就会患不育症;女性可以感染到宫颈、子宫内膜，输卵管等等，引起输卵管炎、输卵管堵塞，导致不孕。

最后，淋病会引发排尿障碍或尿潴留。尿痛轻微，排尿时仅感到尿道灼热或轻度刺痛，常可见终末血尿。尿液一般透明，但可见淋菌丝浮游于其中。

疗法推荐：终结淋病的治疗技术--TCR基因免疫修复疗法

TCR基因免疫修复疗法是目前国际上治疗顽固性、复发性淋病的技术和方法，疗效显着，有效治疗淋病，防止复发和淋病并发症的发生。避免了传统诊疗治疗的不规范、不科学、缠绵难愈、耐药性加剧等特点，从根本上解决了淋病的治疗难题.

TCR基因免疫修复疗法具有4大优势，有效治疗淋病，防止复发！

1、科学施治，避免不规范、不专业诊疗。

2、专业检测淋菌特性，并杀灭。

3、抑制淋球菌细胞基因链代谢，阻断复发源头。

4、标本同治，减少合并症和并发症.

【专家提示】发现患有淋病一定要进行科学治疗，切不可自行用药。 想要了解更多详情，请点击在线咨询或拨打24小时康复热线：020-6，我们的专家将为您答疑解惑，祝您早日康复。