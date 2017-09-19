核心提示：广州协佳性病研究院性病科医生介绍，梅毒只要配合治疗，梅毒是可以治好的，所以出现症状时，应及早到医院检查治疗。梅毒的危害不容小视，一定要早发现早治疗，尤其在不洁性生活后要高度警惕。

【导读】广州协佳性病研究院性病科医生介绍，梅毒只要配合治疗，梅毒是可以治好的，所以出现症状时，应及早到医院检查治疗。梅毒的危害不容小视，一定要早发现早治疗，尤其在不洁性生活后要高度警惕。那么，梅毒怎么治？能治好吗？

梅毒诊疗中心和疗法的选择是治疗梅毒的关键，因此，广州协佳性病研究院采用中西医结合模式，从本质上治疗梅毒，达到标本兼治的效果。

【推荐疗法】终结梅毒——广州协佳性病研究院结合 科学规范治梅毒

据了解，传统梅毒治疗多数使用药物治疗，如青霉素、红霉素等，但是有些患者对这些药物有过敏反应，而这些药物本身都有一定的副作用，是不建议大量使用的，而且使用过多对我们身体不仅带来伤害，还可产生耐药性！目前，针对梅毒的治疗，推崇广州协佳性病研究院结合模式治疗，它根据当前梅毒螺旋体的特性，能全面打击梅毒，在临床治疗中取得了成功，为很多久治不愈的梅毒患者解除了病痛，深受患者喜爱。

广州协佳性病研究院结合治疗梅毒主要针对实际临床梅毒新病理特征和危害特点进行杀灭梅毒螺旋体，提高人体免疫力、增强抗病能力;同时运用中药精髓，减少合并症及副作用，实现体内平衡、缩短病程、避免了梅毒的反复发作。

相比较传统疗法，广州协佳性病研究院结合模式治疗具有以下3大优势：

1、设备检测、对症施治：采用进口诊断仪器准确诊断梅毒病情，为临床专家治疗提供诊断依据，根据患者病情选择个性化治疗，告别漏诊、误诊等情况发生。

2、杀灭清除病毒、治疗：由经验丰富的梅毒治疗专家研制的强效灭菌解毒系列药物，激活人体抗病毒免疫细胞因子，清除体内梅毒螺旋体，达到治疗。

3、调节人体免疫平衡、从本质上治疗：结合中药治疗，减少合并症及副作用，巩固疗效，增强机体免疫功能，增强机体防御和抗病能力，实现体内平衡，防止梅毒反反复复。

【地区治疗梅毒，选广州协佳性病研究院医院性病科】

广州协佳性病研究院是专业性病诊疗专科，广州协佳性病研究院不断坚持“以中医为基础、以西医为先导、以患者为科室、以专业塑品牌”的经营理念，在不断引进高素质人才、高科技设备、提供高标准服务的基础上，致力于打造广州性病专业诊疗中心，创建广州好的性病诊疗专科！

【温馨提示】治疗梅毒一定要科学检测，规范治疗。如果您想要的摆脱梅毒困扰，请拨打广州协佳性病研究院健康热线：020-6与广州协佳性病研究院医生进行一对一交流。