生殖器疱疹有什么表现症状？

核心提示：在众多的性病当中，生殖器疱疹可谓是多发病、常见病。而疏于对相关病症的了解，我们在患得这样的疾病时往往不能及时发现，从而采取积极有效的治疗，因此延误病情，有的甚至恶化。生殖器疱疹，作为性病之一，分清楚它的具体症状就显得格外重要。

在众多的性病当中，生殖器疱疹可谓是多发病、常见病。而疏于对相关病症的了解，我们在患得这样的疾病时往往不能及时发现，从而采取积极有效的治疗，因此延误病情，有的甚至恶化。生殖器疱疹，作为性病之一，分清楚它的具体症状就显得格外重要。下面就由广州协佳性病研究院医生杨龙虎来给我们做简要介绍：

1、原发性生殖器疱疹症状

潜伏期2-10日左右。发病部位男性为包皮、龟头、冠状沟、阴茎。偶可见于尿道、前列腺和精囊。原发性感染的症状往往比较严重，水疱出现前接种部位常先有灼热、瘙痒或感觉异常，随之局部出现淡红色斑或丘疹。

2、复发性生殖器疱疹症状

常发生于原发性生殖器疱疹后1-3个月内，复发性生殖器疱疹的症状，比原发性生殖器疱疹轻。复发性生殖器疱疹可合并骶骨神经根病：表现为臀部或股部疼痛或感觉异常、尿潴留、阴茎不能勃起等，其它合并症还有直肠炎、尿道炎等。

生殖器疱疹为何久治不愈？

很多患者在发现感染生殖器疱疹之后，及时前往医院就医。但治疗效果并不理想，原因在于，常用的传统疗法如药物治疗、激光治疗、电灼治疗、冷冻治疗、手术治疗等不能全面清除患者体内病毒，导致生殖器疱疹反复发作、久治不愈。

【中西结合】广州协佳性病研究院科学规范治疗尖锐湿疣 防止复发

广州协佳性病研究院采用中西结合模式对生殖器疱疹进行科学规范化专业治疗，以IHC生物检测体系检测数据为依据，配合多种治疗仪器和中西医结合调理，激活免疫、除疣、杀毒，更好的保障了性病的诊疗效果。

广州协佳性病研究院专家特别提醒：生殖器疱疹是一种危险性极强的性传播疾病，如果发现症状或者被确诊，一定要及时去性病科接受正规的治疗，如果发病初期得到规范治疗，治疗好的希望很大，如果一直拖延不治或者使用了不正确的治疗方式，会造成溃烂、恶臭等症状，甚至造成生殖器损伤，影响性功能及生育能力！