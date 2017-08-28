高发的恶性肿瘤——脑胶质瘤

核心提示：脑胶质瘤（又称为“脑胶质细胞瘤”）占颅脑肿瘤的40％～50％，年发病率为3～8人／10万人口，是最常见的颅内恶性肿瘤。如同其他肿瘤一样，胶质瘤也是由于先天的遗传高危因素和环境的致癌因素相互作用所导致。

脑胶质瘤（又称为“脑胶质细胞瘤”）占颅脑肿瘤的40%～50%，年发病率为3～8人/10万人口，是最常见的颅内恶性肿瘤。如同其他肿瘤一样，胶质瘤也是由于先天的遗传高危因素和环境的致癌因素相互作用所导致。

根据世界卫生组织1998年公布按的死亡率顺序排位，恶性胶质瘤是34岁以下肿瘤患者的第2位死亡原因，是35～54岁患者的第3位死亡原因。胶质细胞瘤偏良性者生长缓慢，病程较长，自出现症状至就诊时间平均两年，恶性者瘤体生长快，病程短，自出现症状到就诊时多数在3个月之内，70%～80%多在半年之内。

胶质瘤发生于脑内，无边界，呈浸润性生长。临床表现没有特异性，一般也不向身体其他部位转移，所以没有特殊方法预防。胶质瘤所导致的症状和体征主要取决其占位效应以及所影响的脑区功能，主要有头痛、恶心及呕吐、癫痫、视物模糊等症状。由于其对局部脑组织功能的影响，还会使患者产生视觉丧失、肢体疼痛、语言表达困难等其他的症状。

胶质瘤的治疗手段需要结合患者的功能状态、对治疗的预期结果以及肿瘤所处的脑区部位、程度级别等多种因素进行综合考虑判断，从而制定治疗方案。

目前最常用的治疗方法为手术和放疗。由于脑胶质瘤呈浸润性生长，手术往往难以全切。又由于其为放射抗拒性肿瘤，只有大剂量照射才能获得满意效果，而高剂量照射又会加重正常脑组织的放射性损伤，

燕达医院针对脑胶质瘤的治疗形成了以手术为主，对于复发难治性胶质瘤在手术切除后，进行立体定向放疗和国际先进的PCV化学药物治疗的综合治疗方案。他的优势是弥补传统脑胶质瘤单一手术治疗缺陷，从而为脑胶质瘤患者服务。