核心提示：现在有很多人都不是很健康，难免会有一些疾病。心肌炎严重的影响了人们的心脏，但是很多人都不了解这个疾病，无法避免心肌炎，一般发病前1一3周有上呼吸道感染、或气管炎、或肺炎、或是消化道感染和其他病毒性疾病，包括腹泻、水痘、腮腺炎、麻疹、肝炎等，临床表现有发热、咽疼、咳嗽、腹泻以及其他病毒感染疾病的一些症状。那么心肌炎的种类有哪些呢？

现在有很多人都不是很健康，难免会有一些疾病。心肌炎严重的影响了人们的心脏，但是很多人都不了解这个疾病，无法避免心肌炎，一般发病前1一3周有上呼吸道感染、或气管炎、或肺炎、或是消化道感染和其他病毒性疾病，包括腹泻、水痘、腮腺炎、麻疹、肝炎等，临床表现有发热、咽疼、咳嗽、腹泻以及其他病毒感染疾病的一些症状。那么心肌炎的种类有哪些呢？

1、病毒性心肌炎

病毒性心肌炎病情轻重悬殊很大，自觉症状常较实际病情为轻，常不为人们所重视，病情轻者可无症状，往往患其他疾病就诊或体检时被发现；重者症状明显，很快发展为心源性休克，或急性心力衰竭，或严重心律失常，可在数小时或数日内死亡。急性心肌炎可发生在病毒感染的急性期或恢复期，如发生在急性期，其症状常被病毒感染的全身症状所掩盖，易被忽略。

心肌炎可分轻、中、重三型。轻型者可无明显自觉症状，感冒时或感冒后偶然发现心律不齐或心电图有几个导联的ST段及T波改变，有症状者表现为疲乏无力、精神弱，食欲不振等，或有轻微的心悸、胸闷、憋气、气短，体检时面色稍苍白，咽部充血，心动过速或过缓，或心律不齐。病情较轻，经过休息，综合治疗数月后多数可康复。

2、中型心肌炎

多有充血性心力衰竭，起病较急，疲劳无力较突出，头晕、心悸、胸闷及气短、多汗、面色苍白明显，年长儿可诉心前区痛。类似成人的心绞痛，少数有腹痛，关节痛及肌痛。患儿可有烦躁不安，有时呼吸急促，手足发凉。心动过速，过缓或不齐，心音低钝，心尖部听到吹风样收缩期杂音，合并心包炎时可听到心包摩擦音。肝脏可有不同程度增大，有疼痛。患儿如能得到及时诊断治疗，多数病例经过一年或数年后可康复，部分病例可迁延不愈转为慢性心肌炎，或死于充血性心力衰竭。

3、重型心肌炎

重型少见，多呈暴发型，起病急骤，数小时至1-2天内出现心功能不全的表现，或很快发生心源性休克，患儿极度疲乏无力、头晕、呕吐、腹痛，大孩子诉心前区痛或压迫感，有的有烦躁不安，气喘咳嗽或咳血性泡沫样痰，呼吸急促，不能平卧。听诊有心动过速、过缓或出现严重心律失常，病情发展迅速，可在数小时至数日内死于急性心衰，心源性休克，或严重心律失常，如抢救及时，不少患儿可较快好转，数日至数十日后脱离危险，部分患儿康复，部分患儿常有心律失常发作，少数转为慢性心肌炎。