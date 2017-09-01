心肌炎后遗症怎么回事？如何预防

核心提示：大多数病毒性心肌炎患者经过适当治疗后能康复，但部分患者由于各种原因未能得到及时、正确的治疗以及合理休息而往往留下后遗症。

大多数病毒性心肌炎患者经过适当治疗后能康复，但部分患者由于各种原因未能得到及时、正确的治疗以及合理休息而往往留下后遗症。

临床表现主要包括：

1.各型早搏

常持续较长时间，并易在感冒、劳累、激动或刺激性饮料后增多，多表现为心悸，房早较多见，部分患者可以出现室早甚至短阵室速；

2.房室传导阻滞

I°房室传导阻滞最常见，部分患者可以出现Ⅱ°房室传导阻滞而导致心悸或乏力症状，极少数可以出现Ⅲ°房室传导阻滞。

3.扩张型心肌病

部分患者经过数周至数月后病情可趋稳定但可能留有一定程度的心脏扩大、心功能减退、伴或不伴有心律失常或心电图异常等，经久不愈，临床上出现进行性加重的心功能不全症状。

心肌炎患者的日常预防措施要点

1.患者应注意休息，有心脏扩大并有心功能不全者，应严格控制活动，尽量卧床休息，直至心肌病变停止发展、心脏形态恢复正常，才能逐步增加活动量。患者出现胸闷、胸痛、烦躁不安时，应在医生指导下使用镇静、止痛剂。

2.饮食应为高热量、高蛋白、高维生素食物，尤其是富含维生素C的食物，如山楂、苹果、橘子、西红柿等。

3.每日注意测量体温、血压、脉搏、呼吸等生命体征。应及时给高热的患者降温，并进行口腔护理及皮肤护理。当患者出现脉搏微弱、血压下降、烦躁不安、面色灰白等症状时，谨防由此导致的心源性休克。如出现此病症，应立即送往医院进行救治。

4.心肌炎反复发作的患者，长期服用激素，要注意观察副作用和毒性反应，如高血压、胃肠道消化性溃疡及穿孔、出血等。心肌炎患者对毛地黄制剂极为敏感，易出现中毒现象，应严格掌握用药剂量。急性患者应服用大剂量维生素C及能量合剂，静脉滴注或静脉推注时要注意保护血管，控制速度，以防肺水肿。

5.患者的居室应保持空气新鲜、流通，定期通风换气，但要避免患者直接吹风，防止感冒加重病情。冬季注意保暖。平素应加强身体锻炼，运动量不宜过大，可由小量到大量，以患者不感劳累为度，可做些气功、太极拳、散步等活动。