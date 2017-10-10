核心提示：安徽哪里治疗生殖器疱疹。治疗性病，效果如何，医疗资质很重要；安全与否，医疗环境是关键；贴心与否，医疗服务是重点。纵观合肥众多性病防治中心，唯有合肥博大医院性病科更符合这些要求！合肥博大医院性病科凭借完善的医疗体系、温暖人心的医疗服务，已成功帮助诸多患者治好了性病，获得了治好，深得人心！

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【治好性病，小诊所VS合肥博大医院性病科，哪个设备更安全？】

安徽哪里治疗生殖器疱疹。小诊所：众所周知，治疗性病，小诊所的医疗设备简陋、医疗环境不卫生，无检测病灶，无法予以患者科学高效的治疗，医疗效果没有保障;此外，小诊所的医疗环境也是令人十分的担忧，感染事件更是屡见不鲜！

合肥博大医院性病科：与之形成鲜明对比的合肥博大医院性病科，斥巨资引进了高端的医疗设备，能够检测患者的患病原因，并予以科学、系统的高效治疗，疗效有保障！同时合肥博大医院性病科还建立了高洁净的诊疗室，杜绝了感染事件的发生，患者可放心就诊。

【解决性病，首推合肥博大医院性病科：疗效显著、收费透明，更安心！】

安徽哪里治疗生殖器疱疹。为什么治疗性病，都选择合肥博大医院性病科呢？对此，众多治好患者纷纷表示：“合肥博大医院性病科，专家资深、设备高端、收费透明，治疗性病，医疗效果有保障，医疗费用更是清清楚楚！在合肥博大医院性病科就诊，我们很放心！”

性病诊疗典范——合肥博大医院性病科治疗性病，疗效好、收费清晰！

专家资深：合肥博大医院性病科始终“以人为本”，专业汇集业内资深性病专家，为每一位前来就诊的性病患者进行专业的检查，治疗。同时，性病的诊疗均由资深资深、技术精湛的专家亲临亲诊、全程把关。

设备高端：专业的医疗设备，是性病患者获得高、精诊疗的基础，也是确保性病治疗安全的一大要素！为此，合肥博大医院性病科紧跟潮流，专业引进行业资深的医疗设备，专业治疗性病，疗效有保障。

收费透明：合肥博大医院性病科在科学高效的治疗性病的同时，还坚持透明收费！合肥博大医院性病科的大厅设有国家关于各项医疗收费、药品价格的规定，患者及其家属可随时进行查询，做到了清清楚楚就医，安安心心付费。