安徽哪里治疗生殖器疱疹比较好

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【治疗性病，合肥博大医院性病科，较之传统技术，更值得您选择！】

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合肥博大医院性病科：合肥博大医院性病科为了避免传统技术治疗性病的种种弊端，引进了领先的医疗技术，可从根源处治疗性病，标本兼治，疗效突出！同时，还具有复发率极低、安全绿色无副作用等技术优势，安全有保障！

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