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【摆脱性病，合肥博大医院性病科，比小诊所，医疗服务更加优质！】

安徽哪些医院治疗生殖器疱疹。小诊所：小诊所的医护人员由于没有经过系统的培训，服务意识低，做不到“以患者为中心”，他们不会站在患者的角度看待问题，更不会为患者特意推出一系列的医疗服务，医患距离遥远，就医氛围更是疏远、生硬！

合肥博大医院性病科：合肥博大医院性病科作为合肥资深的性病防治中心，在安全高效的治疗性病的同时，还不断加强医护人员的服务意识，推出了一系列的、温暖人心的医疗服务，拉近了医患关系，更营造了一个温馨、舒适的就医氛围，深受广大患者的热烈欢迎！

【合肥博大医院性病科，治疗性病，疗效显著、收费合理，口碑良好！】

安徽哪些医院治疗生殖器疱疹。宁先生：要说这合肥博大医院性病科，治疗性病，效果还真不是盖得！好多人都说，他们就是在合肥博大医院性病科治好了困扰他们多时的性病。此外，合肥博大医院性病科医疗收费也是特别的合情合理，极大的缓解了我们患者的经济压力！

郑先生：医疗效果有保障，收费透明，这就是我选择合肥博大医院性病科治疗性病的理由！合肥博大医院性病科汇聚了多位资深的性病专家，亲自治疗性病，疗效好;合肥博大医院性病科还坚持透明收费，让我们患者能够清清楚楚的知道自己的钱花到哪里去了。