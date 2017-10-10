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安徽男性生殖器疱疹医院。“治疗性病，合肥博大医院性病科真是‘名不虚传’！感觉只是过了短短几天，困扰我多时的性病，就被合肥博大医院性病科成功治好了！此外，合肥博大医院性病科还为我提供了‘一医一患一诊室’的私密诊疗服务，帮助我摆脱性病的同时，更有效的保护了我的隐私！在合肥博大医院性病科就诊，我很放心！”钱某说到。

【解决性病，合肥博大医院性病科，专家资深、就医省钱，更可信！】

安徽男性生殖器疱疹医院。备受合肥市民推崇的合肥博大医院性病科，汇聚了多位资深的性病专家，根据不同患者的实际情况，予以他们积极有效的治疗，疗效突出！同时，为了缓解“看病贵”的问题，合肥博大医院性病科推出了24小时在线咨询/预约服务！

积极治疗性病，合肥博大医院性病科更有效、更省钱！

专家资深：携手资深性病专家的合肥博大医院性病科，在积极有效的治疗性病的同时，还会站在患者的角度看待问题，根据每一位患者的实际病情，进行实事求是的高效治疗，疗效突出，还为患者节省了医疗费用。

就医省钱：合肥博大医院性病科为了缓解“看病难”的问题，推出了24小时在线咨询/预约服务，患者可免费的与在线专家进行病情的交流，如有需要，患者还可免费在线预约专家号，到合肥博大医院性病科就诊，可免挂专家号费，还可优先就诊。

【治疗性病，合肥博大医院性病科，赢得认可——技术好、设备精、专家亲诊！】

安徽男性生殖器疱疹医院。性病，是人们闻之色变的一种疾病，传染性强、复发率高，伤害患者身心健康的同时，还给他们造成了沉重的经济负担！为此，合肥博大医院性病科做出了积极的回应：采用前沿的医疗技术、尖端的医疗设备，由性病专家亲自诊疗，治疗性病，疗效突出！

专业治疗性病，合肥博大医院性病科专家、技术实力过硬，更资深！

前沿技术：拥有前沿医疗技术的合肥博大医院性病科，在性病的诊疗领域极富盛名！可针对每一位患者的真实病情，进行安全高效的治疗，疗效突出。为患者治好了性病，更助他们恢复了身心的全面健康。

尖端设备：合肥博大医院性病科引进了尖端的医疗设备，治疗性病，可检测病灶，并予以患者科学系统的高效治疗，疗效确切，复发率极低，还不会伤害患者，安全性高，有效性更高，深受广大治好患者的喜爱和推崇。

专家亲诊：为了保证性病治疗的高效，合肥博大医院性病科推出了“专家亲诊制度”！由临床经验丰富的性病专家，为每一位患者进行更具针对性的高效治疗，绝不会让实习医生为患者治疗性病，医疗效果有保障，值得患者信赖。