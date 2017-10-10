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【治疗性病，合肥博大医院性病科，较之传统技术，更值得您选择！】

安徽生殖器疱疹的治疗。传统技术：许多患者得知自己患上了性病，会选择传统技术进行治疗，但是传统技术由于条件的限制，只能治疗性病的表面，无法深入根源进行高效的治疗，且还会带来药物依赖性和巨大的副作用，患者得不偿失！

合肥博大医院性病科：合肥博大医院性病科为了避免传统技术治疗性病的种种弊端，引进了领先的医疗技术，可从根源处治疗性病，标本兼治，疗效突出！同时，还具有复发率极低、安全绿色无副作用等技术优势，安全有保障！

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合肥博大医院性病科：呵护患者健康，成就幸福未来！

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技术一流：合肥博大医院性病科治疗性病，引进了一流的医疗技术，从根源处开始治疗性病，直达病灶，疗效确切，全面杀灭性病病毒，帮助患者成功摆脱性病，更恢复了身心的全面健康，深受广大治好患者的喜爱和信赖。

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