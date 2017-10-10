核心提示：安徽生殖器疱疹医院哪家好。为了治好性病，许多患者“奇招百出”，结果非但没有治好性病，还造成了病情逐渐恶化的趋势！对此，资深的性病专家表示，想要有效治疗性病，选对性病防治中心是关键，而合肥博大医院性病科就是个不错的选择！合肥博大医院性病科采用高端的医疗设备，科学高效的治疗性病，效果显著；诚信的收费，更是极大的缓解了患者的经济负担！

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【小诊所PK合肥博大医院性病科，治疗性病，哪个专家更资深？】

安徽生殖器疱疹医院哪家好。小诊所：小诊所治疗性病的医生，无法及时的学习到前沿的医疗技术、医学理论知识，无法应对不断变异更新的性病病毒，进而无法治好性病，导致性病不断复发，伤害患者的身心健康，更给他们造成了沉重的经济压力！

合肥博大医院性病科：而合肥博大医院性病科注重医学人才的挖掘和培养，定期选派性病医生到资深的医学院校，进行学习和深造，不断学习先进的医疗技术、医学理论知识，灵活应对性病病毒，并予以全面的灭杀。治疗效果有保障，患者的安全更是有保障！

【治疗性病，他们为什么都选择合肥博大医院性病科？主要有3大理由！】

安徽生殖器疱疹医院哪家好。为了帮助患者成功摆脱性病，合肥博大医院性病科斥巨资引进了一整套、尖端的医疗设备，由临床经验丰富的性病专家亲自坐诊，针对性的治疗性病，疗效确切;合肥博大医院性病科还坚持“无假日门诊”服务，患者就医更省心！

疗效确切、就医省心——合肥博大医院性病科治好性病，规划幸福人生！

设备齐全：合肥博大医院性病科为了帮助患者更好的治疗性病，斥巨资引进了齐全的医疗设备，针对不同患者的实际情况，进行检查，查明病因之后，再予以患者科学高效的治疗，疗效确切，安全性更高！

专家亲诊：为了保障性病治疗的效果，合肥博大医院性病科坚持专家亲诊制度，绝不让实习医生为患者治疗性病。治疗性病，均由临床经验丰富的性病专家，根据不同患者的实际病情，进行对症下药的高效治疗。

“无假日门诊”：合肥博大医院性病科还推出了“无假日门诊”服务，这样一来，患者就不用为了去性病防治中心治疗性病，而费尽心思的调休、请假，医疗效果有保障，患者就医更是省心、省力！