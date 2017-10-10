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安徽性病。“话说合肥博大医院性病科治疗性病，真的很贴心啊！合肥博大医院性病科为了帮助更多的性病患者能够得到有效的治疗，确保治疗高效的同时，还定期开展大型的爱心援助活动，只要去就诊，就能享受优惠活动，实惠看的见！要问我为什么这么清楚，因为我就是‘受惠者’之一！”性病治好患者黄先生，激动的表示。

【合肥博大医院性病科，摆脱性病，设备尖端、收费合理，省钱不省质！】

安徽性病。采用尖端的医疗设备，科学系统的治疗性病的合肥博大医院性病科，在保障治疗高效的同时，为了减轻患者的经济压力，还严格执行物价局的收费规定，规范每一项收费程序，坚持合理收费！

高效治疗，合理收费——合肥博大医院性病科治疗性病，为患者减负！

尖端设备：合肥博大医院性病科在坚持“平价惠民”的前提下，还引进了尖端的医疗设备，可检测病灶，并予以患者科学系统的高效治疗，疗效突出，还不会让患者产生丝毫的不适，深受广大治好患者的喜爱。

合理收费：合肥博大医院性病科治疗性病，坚持“合理收费”！合肥博大医院性病科严格遵守廉政规定，规范每一项收费程序，明码标价，坚持合理收费、透明收费，满足了广大低收入患者的就医需求。

【合肥博大医院性病科“击溃”性病的“武器”：疗效一流、服务一流！】

安徽性病。因为性病，饱受病痛折磨;因为性病，受尽了他人的白眼;因为性病，被迫离开心爱的孩子……想要摆脱这一切吗？来合肥博大医院性病科就可以！凭借一流的专家、一流的技术、一流的服务，合肥博大医院性病科已成功帮助诸多患者获得了治好！

合肥博大医院性病科：呵护患者健康，成就幸福未来！

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技术一流：合肥博大医院性病科治疗性病，引进了一流的医疗技术，从根源处开始治疗性病，直达病灶，疗效确切，全面杀灭性病病毒，帮助患者成功摆脱性病，更恢复了身心的全面健康，深受广大治好患者的喜爱和信赖。

服务一流：合肥博大医院性病科在安全高效的治疗性病的同时，还为广大患者提供了一系列、一流的医疗服务，拉近了医患关系，更建立了一个温馨舒适的就医氛围，做到了让患者“轻松就医，快乐康复”的医疗目标。