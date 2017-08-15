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合肥哪家医院治疗牛皮癣好【★★★治疗皮肤病☆就到合肥军大医院◆中西医结合治疗各种疑难皮肤病★★★】牛皮癣的发病范围还是很广泛的，无论是男女老少都可能会受到牛皮癣的骚扰以及折磨，所以在患上牛皮癣之后，患者还需要重视起来，进行科学有效的治疗以及相应的防护工作。那么防护牛皮癣的方法是什么？我们一起来听听合肥军大皮肤病医院的医师专业讲解吧。

合肥哪家医院治疗牛皮癣好？关于牛皮癣的防护举措：

一、牛皮癣患者平时要穿上干净柔软的衣服，定时的更换内衣以及床单，防止皮肤感染。

二、要加强适当锻炼，提高自身免疫力，尽量避免生病。避免外伤，防止搔抓以及强力的刺激，以免出现新皮损。

三、平时可以使用温水洗澡，禁止使用强碱性的肥皂。避风寒，防止出现了上呼吸道感染。尤其是由于溶血性链球菌感染所引起的牛皮癣患者，需要尽量避免出现感冒、扁桃体炎症、咽炎的状况，以免加重牛皮癣。

四、注意饮食的卫生，尽量要以清淡的饮食为主，由于大量的鳞屑脱落，蛋白质损失也比较多，因此需要注意蛋白质的摄入，除每天饮食外，还需要增加1-2只鸡蛋，以补充所失去的蛋白质。

五、加强自身的护理，及时的诊治。患病之后要防寒保暖，避免上呼吸道感染存在，如果发现患者继发感染或是病势加重，应及时到皮肤医院就诊，寻找并去除诱发的因素，给予及时有效的处理，必要的时候调整治疗计划。

六、 良好居住环境以及和避免出现感冒，为了有效避免牛皮癣症状的发生，日常生活当中需要 患者能够居住在良好的环境，还要时常的注意居室通风换气， 空气的新鲜，同时也要避免居室过于潮湿以及干燥。患者会受到因为感冒引起的上呼吸道感染的影响而诱发红疹等一些牛皮癣症状，所以还需要避免感冒的发生和及时治疗。

七、养成良好的生活习惯，在牛皮癣的预防保健工作当中，患者还要注意尽量别接触到冷水，避免由于受凉而引发疾病或是使症状加重;平时可以多外出散步，多晒晒太阳，以有利于患者体质的增强;患者也可以适当进行些身体锻炼，并要得到充分的休息。

温馨提醒：对于牛皮癣这种疾病，患者一定要抱有耐心，跟医生相互配合好，严格遵照医嘱来治疗牛皮癣，做好日常的护理，来早点恢复。如果对于牛皮癣还有什么疑问，可以咨询皮肤科的在线医生，由医生来为大家详细的解答。