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合肥牛皮癣医院

2017-08-17合肥军大医院
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　　合肥牛皮癣医院？牛皮癣越发的常见，而且发病的人群也在逐年的壮大，如果患者无法及时采取有效治疗的话，牛皮癣将会扩散到身体诸多部位，甚至有些患者连脸上都会出现牛皮癣，影响到美观不说，还会导致身体健康隐患，可见对于牛皮癣不能轻视，下面我们来看下牛皮癣跟哪些因素有关。

　　牛皮癣的病因具体是什么？

　　牛皮癣的病因目前依旧还在艰苦的探索当中，具体初始能够触发牛皮癣的因素目前还是尚未明确。目前研究结果都认为是在特定的遗传背景的前提之下，在后天以及外界环境的作用之后，致使皮肤免疫功能紊乱所引起的。

　　牛皮癣跟季节有关吗？

　　大部分的牛皮癣患者都会呈现出冬重夏轻的状况，这当中的缘由有二：一是紫外线，二则是湿度。紫外线对于牛皮癣是有着治疗作用的，其中窄波紫外线(NB-UVB)已经被广泛应用于牛皮癣治疗当中;与干燥冬季相比较，相对湿润的夏季，更能有利于皮肤屏障功能的修复，对于牛皮癣的缓解以及预防复发是很有帮助的。

　　牛皮癣和饮食、烟酒有关吗？

　　有关。有研究发现吸烟跟饮酒都成为牛皮癣的危险因素，所以建议牛皮癣患者必须要戒烟酒。饮食上，高脂类的饮食也成为牛皮癣的危险因素，而且牛皮癣患者经常会合并高脂血症，所以应减少油脂摄入，对于一些合并肥胖的患者，适当的进行运动，低热量的饮食，减轻体重，对于牛皮癣的控制也是非常有帮助的。另外，除了以上这些因素之外，感染、外伤、手术、心理以及精神压力过大，也常常会影响牛皮癣的发生。

　　鱼虾海鲜、牛羊肉这些和牛皮癣有关吗？

　　适当补充深海鱼油，特别是omega-3脂肪酸对于牛皮癣的治疗是有益的。但就以上食物是否跟牛皮癣的复发以及加重有关，目前还没有见有明确关联的 。所以，牛皮癣患者是否能够吃鱼虾海鲜、牛羊肉？想来答案应该是要因人而异的，至少大部分的牛皮癣患者是可以食用的。

　　温馨提醒：牛皮癣反反复复，固然是令人烦恼的，但我们需要正确认识以及看待牛皮癣，学会接受它、控制它，通过科学治疗、正规治疗、坚持治疗，相信可以将牛皮癣控制住。如果对于牛皮癣还有什么疑问，可以咨询皮肤科的在线医生，由医生来为大家详细的解答。

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