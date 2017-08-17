合肥灰指甲治疗方法？当灰指甲出现时，你是选择接受治疗还是忽视呢？由于灰指甲会直接的导致甲外观出现改变，而此病不仅会影响到美观，还涉及到社会以及心理等方面的问题，所以正确认识灰指甲，并采取科学治疗是很有必要的。所以今天就来为大家讲解一下灰指甲的相关内容。

灰指甲具体发病原因

气温高、湿度大成为灰指甲发生的重要条件，通风良好地区要比密闭、闷湿地区发病率低。喜欢赤脚者感染率也会比较低。另外，灰指甲感染还跟公用的鞋袜等存在密切关系，当正常的指甲接触到灰指甲患者鞋袜的时候，其上可能存在着大量的真菌孢子，长期捂脚之后会产生适宜的温度湿度，容易导致真菌出现繁殖、感染。此外，修甲、甲外伤等也会破坏甲屏障促进灰指甲发生。老年人、糖尿病、高血压等一些肢端循环差者，及长期服用免疫抑制剂等免疫比较差的患者，也易感染上灰指甲。

灰指甲的主要影响

灰指甲会导致甲变形、变色、变厚，十分影响美观，患者在社交当中常会产生无法摆脱的窘迫感以及受挫感。此外灰指甲还容易引发嵌甲、甲沟炎、甲床炎、手指脓皮病等一些并发症，或其他部位真菌感染，比如说体癣、股癣等，严重的时候甚至还可引发全身感染，影响到患者健康。灰指甲患者易成为真菌病传染源，严重的时候还会传染给家人以及朋友。

灰指甲的治疗误区

很多灰指甲患者常会求助于广告或是美甲，不到医院接受正规治疗。部分患者觉得拔掉病甲，就能长出新的健康指甲，殊不知拔掉坏的指甲只能够清除掉指甲上面的真菌，甲床上的真菌并未杀死，所以长出来的仍然是病甲。我们在临床上经常会碰到一些不正规治疗而耽误病情的患者。

灰指甲在生活中给大家造成或多或少的心理负担，同时也影响着患者健康，因此早发现、早诊断、早治疗还是很有必要的。同时，灰指甲也是一种慢性真菌感染，需积极治疗，建议到正规医院做相关真菌学检查确定为灰指甲之后，在医生指导下选择适合治疗方案，避免诊断不明而乱用药。

温馨提醒：建议大家如果发现自己存在灰指甲的症状，应及时到正规皮肤医院检查确诊，积极配合医生的治疗，绝大多数的灰指甲是能够很好解决的。更多关于灰指甲的疑问，可以与皮肤科的在线医生进行交流，由医生来详细的解答。