39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 合肥军大医院 > 正文
综合
问医生

合肥灰指甲治疗方法

2017-08-17合肥军大医院
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　合肥灰指甲治疗方法？当灰指甲出现时，你是选择接受治疗还是忽视呢？由于灰指甲会直接的导致甲外观出现改变，而此病不仅会影响到美观，还涉及到社会以及心理等方面的问题，所以正确认识灰指甲，并采取科学治疗是很有必要的。所以今天就来为大家讲解一下灰指甲的相关内容。

　　灰指甲具体发病原因

　　气温高、湿度大成为灰指甲发生的重要条件，通风良好地区要比密闭、闷湿地区发病率低。喜欢赤脚者感染率也会比较低。另外，灰指甲感染还跟公用的鞋袜等存在密切关系，当正常的指甲接触到灰指甲患者鞋袜的时候，其上可能存在着大量的真菌孢子，长期捂脚之后会产生适宜的温度湿度，容易导致真菌出现繁殖、感染。此外，修甲、甲外伤等也会破坏甲屏障促进灰指甲发生。老年人、糖尿病、高血压等一些肢端循环差者，及长期服用免疫抑制剂等免疫比较差的患者，也易感染上灰指甲。

　　灰指甲的主要影响

　　灰指甲会导致甲变形、变色、变厚，十分影响美观，患者在社交当中常会产生无法摆脱的窘迫感以及受挫感。此外灰指甲还容易引发嵌甲、甲沟炎、甲床炎、手指脓皮病等一些并发症，或其他部位真菌感染，比如说体癣、股癣等，严重的时候甚至还可引发全身感染，影响到患者健康。灰指甲患者易成为真菌病传染源，严重的时候还会传染给家人以及朋友。

　　灰指甲的治疗误区

　　很多灰指甲患者常会求助于广告或是美甲，不到医院接受正规治疗。部分患者觉得拔掉病甲，就能长出新的健康指甲，殊不知拔掉坏的指甲只能够清除掉指甲上面的真菌，甲床上的真菌并未杀死，所以长出来的仍然是病甲。我们在临床上经常会碰到一些不正规治疗而耽误病情的患者。

　　灰指甲在生活中给大家造成或多或少的心理负担，同时也影响着患者健康，因此早发现、早诊断、早治疗还是很有必要的。同时，灰指甲也是一种慢性真菌感染，需积极治疗，建议到正规医院做相关真菌学检查确定为灰指甲之后，在医生指导下选择适合治疗方案，避免诊断不明而乱用药。

　　温馨提醒：建议大家如果发现自己存在灰指甲的症状，应及时到正规皮肤医院检查确诊，积极配合医生的治疗，绝大多数的灰指甲是能够很好解决的。更多关于灰指甲的疑问，可以与皮肤科的在线医生进行交流，由医生来详细的解答。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈