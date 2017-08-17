合肥军大医院治疗扁平疣？不少人会在身上发现圆形或椭圆形，表面光滑并且会隆起的丘疹，由于不疼不痒的，所以大多数时候都就忽略了，根本没想过要治疗。而出现这种状况的原因很有可能患上了被大家所忽略的扁平疣，扁平疣虽小，但也不能因此而忽视了治疗。

那，什么是扁平疣呢？

首先，扁平疣作为一种由人乳头瘤病毒HPV、感染所导致的皮肤疾病，好发于青少年的一种病毒感染性疾病。能够突然起病，皮损多是出现在面部、手臂，呈现出大小不等的皮肤色或褐色扁平丘疹，轻度的隆起，表面光滑，呈现为圆形、椭圆形或是多角形，境界清楚，能够密集分布或是因为局部搔抓而呈现线状的排列，一般是没有什么自觉症状，部分患者会自觉瘙痒感，病程呈现出慢性经过，能够持续多年，部分患者也可以自行的好转。

其次，扁平疣还需要注意跟脂溢性角化相互鉴别，后者多是发生于老化皮肤，但并不仅仅是局限于老年人。长期曝露于阳光下，又未能做到很好防护，皮肤就会出现“光老化”，令皮肤出现干燥、晦暗、皱纹、斑点等老化症状。

扁平疣不仅会影响美观，更可怕的是它还具有一定的传染性，那么具体治疗方法有哪些呢？

1、对于尚未处于进展期，扁平疣数量也不多的患者，可以通过采用微波，二氧化碳激光来进行治疗。需要注意的是这些治疗之后会出现微小创面，必须要联合使用消炎药膏来治疗，预防感染的出现。

2、对于位于颜面部的扁平疣，则多是采用火针治疗，创面小，疗效好，恢复时间的短，治疗费用也低。

3、外用药物疗法，对于一些不适应于激光以及火针治疗的患者可采用局部外用药物的方法。而对于扁平疣范围较大的患者则可以采用中药外洗的方法，一般至少是需要连续外洗两周。

4、由于处于进展期的扁平疣存在着同形反应，又跟身体的免疫功能存在着密切的关系，所以应该要联合口服药物来进行治疗，增强身体的抵抗力。

总之，要根据具体病情来具体的分析，很多时候需要几种治疗方法来联合应用，以达到更快更好的治疗效果。

温馨提醒：当出现扁平疣时，一定要引起重视，而不是采取放任不管的态度，否则将会带来严重的不良后果，因此建议患者应及时到正规皮肤医院接受诊治。对于扁平疣如果还有什么疑问，可以咨询皮肤科的在线医生，由医生来为大家详细的解答。