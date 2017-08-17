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合肥军大医院看牛皮癣

2017-08-17合肥军大医院
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　　合肥军大医院看牛皮癣？牛皮癣的常见，让越来越多开始对这种疾病引起关注，虽然说牛皮癣这种疾病并不会直接伤害到患者的生命健康，但它的存在还是会影响到患者的身体以及心理健康。很多人都想要知道哪些人更容易患上牛皮癣，下面就来对此问题讲解下，如果你也身在其中的话，就要格外注意了。

　　牛皮癣作为常见慢性皮肤病，其主要特征是出现大小不等的丘疹，红斑，在红斑之上还会表面覆盖着银白色干燥的鳞屑，边界清楚，银白色干燥鳞屑在剥脱后会有出血点。此病好发于头皮、四肢伸侧以及身体背部。

　　哪些人易患上牛皮癣呢？

　　1、牛皮癣作为一种遗传性的疾病，如果你的亲属当中存在着牛皮癣患者，说明你就很可能会带有牛皮癣的易感基因，但并非就一定会患上牛皮癣，所以在日常生活当中一定要多注意外界条件的刺激，以免会引发牛皮癣。存在家族史而患上牛皮癣的几率是很高的。

　　2、青少年患者，尤其是在20岁以下的青少年患者多是由于咽部感染而诱发的。在皮损出现前，患者曾经出现感冒、咽痛、发烧、咽干等一些症状，随后全身或者是局部会出现一些小红点，略微存在一些痒或者是不痒，持续一周左右之后可自行的消退，由于反应不明显经常不被患者本人跟家人注意。

　　3、一些岁数比较大的中老年患者，经常是由于遇到某些负面性的事件。突然会从头皮局部或者身上某局部开始出现点滴状斑块状的红疙瘩，边界清楚，自觉瘙痒。随后皮损会渐渐在局部进行扩大或是泛发全身，同时可以观察到红疙瘩上面所覆盖着的鳞屑也越是来越多、越厚。这类患者的皮损大多数初始是以寻常型、点滴状的为主，而后会变成斑块状，也有初始就是斑块状者。

　　4、随着流动人口变迁，地域、气候、环境为主要的诱因，而牛皮癣患者也比以往有所增加，以往临床上所见的多是由于居住或是工作环境的潮湿而诱发的患者，而现在的牛皮癣患者中，多以到北方打工的南方人居多，他们的特点是在回到南方乡村之后皮损可自行的减轻甚至是消退，一来到北方城市皮损就会开始加重。

　　通过上述内容，相信大家都了解那些人易患上牛皮癣了。如果你也身在其中，那在生活中更要做好防护。若是已经发病，就要尽早到正规皮肤医院接受科学诊治，来早日远离牛皮癣的困扰。

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