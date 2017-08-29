合肥引起狐臭的原因到底有哪些？腋臭是我们日常生活中十分常见的一种皮肤病，或许他给人们印象最深的应该是气味大。特别是对于一些爱美的女性来说，这些气味让人难以忍受，也让人很尴尬。但是事出必有因，很多人都不了解，引起狐臭的原因是什么？想下面让我们来具体了解一下引起狐臭的原因到底有哪些？

引起狐臭的原因到底有哪些？合肥军大医院医师专家介绍指出，人类出汗是因为有汗腺存在。人体大约有汗腺数百万个，按其分泌物的性质可分为两种：一是小汗腺，几乎遍及全身，一般在手掌、足底、面额部最多，排出的汗液是无色、无味的弱酸性物质，大部分是水分，其他还有钠、钾、氯、尿素、乳酸盐及微量的丙酮酸盐和葡萄糖等。

另一种是大汗腺，腺体比较大，主要存在于腋窝、肛门等处。大汗腺分泌弱碱性物质，分泌物浓稠含铁多，且含有蛋白质成分，故容易散发出酸腐的气味。大汗腺分泌汗液由神经支配，不受暑热影响，但受性腺影响。青春期前，由于大汗腺尚未成熟，没有分泌功能，故不会发生狐臭。

到青春期时性腺分泌旺盛，大汗腺分泌增加。大汗腺分泌物经体表的细菌分解后可以生成许多不饱和脂肪酸和氨而散发出臭气。恼人的臭味，尴尬的处境，使许多患者想方设法寻觅治疗狐臭的灵丹妙药。

可以采取一些措施来降低腋臭的存在感。

1、平时注意个人卫生，保持皮肤干净。注意清洁卫生，常用肥皂清洗患处，勤洗澡，勤换衣服，保持皮肤干燥。尤其是保持腋 窝、会阴部、乳房等部位的清洁，每天要用肥皂水清洗。

2、运动后要洗澡。平时做剧烈活动或过量的运动时，不可避免地引起大量出汗，会给细菌生长造成有利条件。因此，运动后一 定要洗澡，清洁皮肤，勤换内衣，减少细菌繁殖。

3、减少对腋窝皮肤的刺激。平时要减少长期对腋窝部皮肤的慢性刺激，如经常剃或拔腋毛，以免引起毛囊增生、肥大。若大汗 腺体肥大，可过多地分泌汗液及加大脂质类排泄渗出量。同时腋窝温暖潮湿，又不透风，容易孕育细菌的生长与繁殖，分解过多的不 饱和脂肪酸，增大臭味。因此，不要经常拔腋毛。

4、要穿宽松的内衣。青年男女喜欢穿紧身衣、牛仔类衣服等，导致皮肤与衣服紧贴，阻止了分泌液的挥发，特别是夏天使这些 局部温度高、湿度大，成为细菌的“培养基”，促使一些细菌滋生、分解，而产生特殊的异味加重。

5、可局部用药。外用药可以有抑汗、止汗的作用，使汗腺不能产生足量的不饱和脂肪酸或者使细菌不能滋生，只能暂时、避免 发生臭味。

通过上面合肥军大医院医师专家介绍，腋臭患者一定要认真将上面的预防腋臭的措施应用到生活中去。又因为腋臭和人类的年龄有关系，随着年龄的增长，腋臭病患程度也会降低。所以人们在预防腋臭的过程中，腋臭患者也要调整好心态，因为腋臭肯定会治疗只是时间的问题。