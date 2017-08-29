合肥导致腋臭的病因主要有哪些？相信大家都知道腋臭，也就是我们诉说的狐臭，你是否想过为什么会有腋臭？什么原因导致的？研究表明腋臭主要病因与不良的习惯是有着密切的关系的，腋臭的主要病因有很多，只有找到了病因才能对症治疗，这也治疗腋臭的关键，下面我们就一起了解一下腋臭的病因吧。

合肥导致腋臭的病因主要有哪些？具体来看一下：

1、毛囊肥大：经常拔、刮腋毛以及外用药等刺激毛囊增生肥大，分泌汗液增多会加重其程度，能否形成腋臭要看你分泌的大汗腺液是否含有脂质类的物质，在细菌的作用下形成腋臭。

2、遗传因素：患者90%以上以血亲遗传为多见。根据调查，双亲皆有腋臭的人有50%~80%遗传几率，若双亲只有一方有腋臭，那么遗传的几率为30%~50%.

3、大汗腺作用：腋窝皮肤下面的大汗腺分泌过多的缘故，所以腋臭常与多汗症同时并存。夏季因汗腺分泌增加，又因腋部的汗液不易散发，所以在夏天特别厉害。

4、不良的习惯：个人卫生与腋臭的病因有密切关系，不良生活卫生习惯易导致体臭。人体有许多不利于清洁的部位，如乳房、腹股沟、腋窝、脐部等处有很多皱折，分泌液较其他部位多。青年男女喜欢穿紧身衣、牛仔裤等，因皮肤与衣服紧贴，阻止了分泌液的挥发，使这些局部温度高、湿度大，一些细菌便在这里滋生、分解，并产生特殊的异味。

5、青春期：腋臭大多在青春时期当汗脱发育成熟以后开始发生，症状有轻有重，轻的只能自己闻到，重的才能使别人也闻到，中年以后，可能会因汗腺分泌的减少而无形消失。

结合自己的情况找病因，然后对症治疗，才是康复的关键，千万不要盲目的治疗，这样才能治疗狐臭，也能保障我们的健康。如果你还有其他疑问欢迎咨询我们的专家，竭诚为您服务。