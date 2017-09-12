简单说说痤疮有哪些症状呢？脸上长东西也有可能是别的皮肤疾病，因此首先要了解痤疮的症状，这样才能够对症下药，否则的话，药吃多了对身体不好，外用的药用多了对皮肤的伤害也蛮大，皮肤会变得很粗糙，而且暗黄，那么痤疮有哪些症状呢？

简单说说痤疮有哪些症状呢？

1、白头粉刺

毛囊皮脂腺口被角质细胞堵塞，角化物和皮脂充塞其中，与外界不相通，形成闭合性粉刺，看起来为稍稍突起的白头。

2、黑头粉刺

毛囊皮脂腺内被角化物和皮脂堵塞，而开口处与外界相通，形成开放性粉刺，表面看起来是或大或小的黑点。

3、丘疹

是痤疮最基本的症状。在毛囊皮脂腺口堵塞的情况下，形成毛囊皮脂腺内缺氧的环境，厌氧性的痤疮丙酸杆菌大量繁殖，分解皮脂，产生化学趋化因子，白细胞聚集而发生炎症性丘疹，所以这类丘疹属于炎性损害。

4、脓疱

是炎性丘疹的进一步发展、加重。毛囊皮脂腺内大量中性粒细胞聚集，吞咽痤疮丙酸杆菌发生炎症反应，大量脓细胞堆积形成脓疱。这种情况愈后易形成疤痕，主要为凹陷性疤痕。

5、结节

在脓疱的基础上，毛囊皮脂腺内大量的角质物，皮脂，脓细胞存贮，使毛囊皮脂腺结构破坏而形成高出于皮肤表面的红色结节.基底有明显的浸润，潮红，触之有压痛。

6、囊肿

在结节的基础上，毛囊皮脂腺结构内大量脓细胞的聚集，既有脓液、细菌残体、皮脂和角化物，又有炎症浸润.把毛囊皮脂腺结构完全破坏.触摸起来有囊肿样感觉，挤压之可有脓、血溢出。

护理妙招

1、养成良好的生活习惯：起居有规律，养成定时排便的良好习惯，防止过多的日晒，每日要用温水多洗几次脸，油质皮肤可用含硫磺的肥皂洗脸;安排膳食时可以多准备一些红薯、竹笋、芹菜等膳食纤维比较丰富的食物，以保持大便通畅，因为便秘可使青春痘加重。

2、在春、夏季我们应该避免食入一些辛辣刺激性食物，此外，对于痘痘，应及时治疗，寻找治疗痤疮的有效方法，去除美丽的天敌，清爽过春夏。预防痘痘适当补充维生素也非常重要，其中，适当补充维生素A能有效控制皮肤皮脂腺分泌、减轻表皮细胞脱落与角化的作用，而富含维生素A的食物主要有：黄豆、茄子、白菜、萝卜、菠菜、大葱、胡萝卜、南瓜、西红柿等。

3、一旦患上痘痘疾病切忌乱挑掐挤皮损处：避免加重感染，同时少喝果汁、可乐、浓咖啡，还要少吃巧克力、奶油蛋糕糖果、油炸食物，生蒜、生葱、辣椒也要少吃，这样可以减少糖、油以及刺激性食物的摄入量，更快治好痘痘(痤疮)。

温馨提示：脸部长了痤疮，首先比较明显的症状就是脸部会变得很油，通常痤疮你不碰它，它就不会痒，也不会痛，一般开始比较红，还会有点肿，之后就会化脓，如果不挤它的话，七天之内可以自愈，毛孔会变得有点粗大。