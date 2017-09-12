不同部位座疮的处理方式？座疮是一种常见的皮肤病。这种疾病多发于青少年群体及少数成年人群体，座疮直接作用于皮肤表面，会严重损伤患者外貌，并给患者造成极大的身体伤害和心理伤害。座疮常发于面部的四个区域，不同区域的座疮有如下护理方式。

不同部位座疮的处理方式？

首先给大家介绍的是对于额头痤疮的处理方法。额头是容易出油的t字部位的一部分，许多mm额头长了座疮就喜欢用刘海，把他遮盖住，其实这样的做法是错误的。如果额头有刘海会令座疮肌肤无法透气，这便是形成座疮的温床。所以长座疮时，要将刘海向上拨，不要遮住额头。可以每天喝一些绿茶，能起到清热解毒的作用。

鼻子两侧往往是座疮的多发区，鼻子两侧出现座疮对患者有很大的影响，鼻子两侧出现座疮，除了表示油脂分泌旺盛外，往往还意味着最近胃口不好，可能胃火大、消化系统异常。另外，经常便秘和胃胀气的人也容易鼻子两侧长座疮。内调加外用才能治疗座疮。

两颊也是座疮出现的密集所在，为什么两颊会出现座疮呢？这是由于天生的油性皮肤，油脂分泌过盛引起的座疮，或者体内激素分泌失衡，使皮肤长痘。在平时我们要注意做好皮肤的清洁工作。皮肤的油腻减少，灰尘等脏东西落在皮肤上被粘着的机会亦就减少，这就能效地防止皮脂腺口的堵塞和细菌的继发性感染。还要注意饮食调节，多吃蔬菜水果以及清淡的饮食。

下巴长座疮是情绪情况的一个警示，而下巴长痘是因为肾功能受损或内分泌系统失调。但其实，下巴长痘不一定就说明你身体出问题了，还可能跟你平时的洁面方式、保养方法、化妆品的使用有关。注意是否清洁肌肤，使用清爽型的保养品做好保湿工作。

很多人都不明显，为什么会自己会长座疮，其实长座疮的原因主要是由于皮脂角化及角化不全的细胞所构成的黑头粉刺，这是主要的座疮的症状。这些粉刺挤塞在扩大的毛囊内，毛囊周围有炎性变化。在化脓的损害中，患部组织有脓肿，周围有很多的淋巴细胞及多核白细胞，有时可以发现葡萄球菌。如果损害已经日久，还可看到浆细胞、异物巨细胞及增殖的成纤维细胞。在较大的损害中皮脂腺部分地或完全地损毁，有时成为很大的囊肿。

综上所述，对待不同部位的座疮，应采取不同的处理方式，这样有针对性的护理，才能抑制座疮的发展，并从根本上使得肌肤状况好转，使座疮对肌肤的影响降低。