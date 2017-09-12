痤疮发病会出现哪些症状？知道这些知识是很重要的，如果还不清楚的话，请看下面为你详细解说，相信你一定可以知道到你所不知道的问题。

痤疮发病会出现哪些症状？

痤疮是一种多样性的皮肤病，这种疾病的症状类型有很多种，大家可能没去想过把他们分类出来，其实专家表示我们分出痤疮的类型就是为了更好的治疗痤疮，那么，痤疮的症状有哪些？下面大家一起来看一下吧。

1、聚合性痤疮：数个痤疮结节在深部聚集融合，有红肿颜色青紫，称为融合性痤疮或聚合性痤疮。

2、结节性痤疮：脓包性痤疮漏治误治以后，可以发展成壁厚，大小不等的结节，位于皮下或高于皮肤表面，呈淡红色或暗红色，质地较硬，称为结节性痤疮，又称硬结性痤疮。

3、丘疹性痤疮：痤疮炎症可继续发展扩大并深入，表现为炎性丘疹和黑头粉刺者称丘疹性痤疮。

4、囊肿性痤疮：表现以大小不等的皮脂腺囊肿内含有带血的粘稠脓液，破溃后可形成窦道及瘢痕称囊肿性痤疮。

5、脓包性痤疮：表现以脓包和炎性丘疹为主者称为脓包性痤疮。

6、萎缩性痤疮：丘疹或脓疱性痤疮破坏腺体而形成凹坑状萎缩性瘢痕者，称萎缩性痤疮。

7、粉刺性痤疮：初发者有白头和黑头粉刺两种。白头粉刺又称闭合性粉刺，为皮色丘疹，开口不明显，不易挤出;黑头粉刺又称开放性粉刺，位于毛囊口的顶端，可挤出，叫硬脂栓。

综上所述，想必大家现在对痤疮知识有了深刻的认识了，希望大家能够有效的早期的预防痤疮疾病。如果您身边的朋友不幸得了痤疮疾病的疾病，请及时有效的就医，这样才能够治疗。