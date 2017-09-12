痤疮在症状上的不同之处？痤疮是青年常人常见的一种皮肤性疾病，一般痤疮也称为称为青春痘、粉刺等，痤疮的根据症状其类型也分好多种，它们的症状有哪些不同的呢。那么下面我们就谈一下痤疮的六大类型在症状上的不同之处。

痤疮在症状上的不同之处

一、丘疹性痤疮的症状：痤疮炎症可继续进展扩大并深入，现象为炎性丘疹和黑头粉刺者称丘疹性痤疮。

二、囊肿性痤疮：现象以大小不等的皮脂腺囊肿内含有带血的粘稠脓液，破溃后可产生窦道及瘢痕称囊肿性痤疮。

三、萎缩性痤疮的症状：丘疹或脓疱性痤疮摧毁腺体而产生凹坑状萎缩性瘢痕者，称萎缩性痤疮。

四、聚合性痤疮：数个痤疮结节在深部聚集融合，有红肿颜色青紫，称为融合性痤疮或聚合性痤疮。

五、结节性痤疮的症状：脓包性痤疮漏治误治之后，能够进展成壁厚，大小不等的结节，位于皮下或高于皮肤外表，呈淡红色或暗红色，质地较硬，称为结节性痤疮。

六、恶病质性痤疮：超重型痤疮，虽极少见的痤疮的症状，但却相当重症。损害为小米至黄豆大的紫红色丘疹、脓疱或结节，黑头粉刺未几，经久不愈;多并发于贫血、结核病或其它全身性疾病。

这六大痤疮的症状都是比较常见的，很多人都对痤疮的症状不是很了解，大多数人都认为只是一些小症状，会自行愈合。合肥军大医院专家指出，痤疮也是有很大不同的，发现痤疮的症状，应该及时到正规的医院进行诊断和及时治疗。

以上就是合肥军大医院专家的介绍，希望会对您有所帮助。另外专家提醒，患者一定要注意平时的饮食安全和营养的均衡，保证充足的睡眠，不过度劳累。不要熬夜。还可以通过运动来增强自身的抵抗力。